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Подросток пять лет "живет" в пруду: почему мальчик боится выйти из воды

Константин Пономарев
20 августа 2026, 17:50
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Подросток из Индии пять лет проводит большую часть времени в пруду. После огласки его историей заинтересовался один из богатейших людей страны.
Мальчик годами живет в воде
Мальчик годами живет в воде / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Зачем 16-летний подросток каждый день погружается в пруд
  • Почему семья пять лет не могла разгадать причину происходящего
  • Кто решил вмешаться после появления необычных кадров в сети

Подросток из Индии практически все время проводит в прохладной воде, поскольку только так может избавиться от сильного жжения кожи. После нескольких лет безуспешных поисков причины его состояния у семьи появилась надежда на помощь.

Шестнадцатилетний Икбал Шейх уже около пяти лет проводит значительную часть дня в местном пруду. По словам близких, погружение в прохладную воду временно облегчает неприятные ощущения, которые не позволяют подростку вести привычную жизнь. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Семья Икбала обращалась в разные больницы и даже пыталась найти помощь у народных целителей. Однако установить точную причину жжения пока не удалось, а заметного улучшения не произошло.

Подросток ест и отдыхает прямо в воде

История Икбала стала широко известна после появления видеороликов в социальных сетях. На кадрах подросток находится в пруду почти по шею и даже перекусывает, не выходя на берег.

Подросток ест и отдыхает прямо в воде
Подросток ест и отдыхает прямо в воде / Фото: X

Необычные видео быстро разошлись по интернету и привлекли внимание к положению семьи. Как сообщает издание, именно огласка дала Икбалу шанс пройти более тщательное обследование.

Неожиданная помощь

На историю подростка отреагировал Анант Амбани - сын индийского миллиардера Мукеша Амбани. Он помог организовать поездку парня в Мумбаи, расположенный более чем в двух тысячах километров от родного города юноши.

На историю подростка отреагировал сын миллиардера
На историю подростка отреагировал сын миллиардера / Фото: X

Там подросток сможет попасть к профильным специалистам, которые проведут обследования и попытаются выяснить причину многолетнего дискомфорта. После этого врачи рассчитывают подобрать подходящий способ контроля состояния.

Смотрите в видео о том, как мальчик проводит большую часть дня в воде:

Ранее Главред писал о том, что в 60 лет женщину принимают за сестру дочери. Бабушка с татуировками раскрыла свой секрет молодости. Женщина рассказала, какие бесплатные привычки и яркий стиль помогают ей выглядеть моложе.

Также стало известно о том, что девушка отказалась от сахара и алкоголя. Ее лицо изменилось за полтора года. Женщина показала фотографии до и после, объяснив причины своего решения.

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Об источнике: LADbible Group Limited

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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