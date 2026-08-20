Подросток пять лет "живет" в пруду: почему мальчик боится выйти из воды

Подросток из Индии пять лет проводит большую часть времени в пруду. После огласки его историей заинтересовался один из богатейших людей страны.

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Мальчик годами живет в воде / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Зачем 16-летний подросток каждый день погружается в пруд

Почему семья пять лет не могла разгадать причину происходящего

Кто решил вмешаться после появления необычных кадров в сети

Подросток из Индии практически все время проводит в прохладной воде, поскольку только так может избавиться от сильного жжения кожи. После нескольких лет безуспешных поисков причины его состояния у семьи появилась надежда на помощь.

Шестнадцатилетний Икбал Шейх уже около пяти лет проводит значительную часть дня в местном пруду. По словам близких, погружение в прохладную воду временно облегчает неприятные ощущения, которые не позволяют подростку вести привычную жизнь. Об этом пишет Lad Bible.

видео дня

Семья Икбала обращалась в разные больницы и даже пыталась найти помощь у народных целителей. Однако установить точную причину жжения пока не удалось, а заметного улучшения не произошло.

Подросток ест и отдыхает прямо в воде

История Икбала стала широко известна после появления видеороликов в социальных сетях. На кадрах подросток находится в пруду почти по шею и даже перекусывает, не выходя на берег.

Подросток ест и отдыхает прямо в воде / Фото: X

Необычные видео быстро разошлись по интернету и привлекли внимание к положению семьи. Как сообщает издание, именно огласка дала Икбалу шанс пройти более тщательное обследование.

Неожиданная помощь

На историю подростка отреагировал Анант Амбани - сын индийского миллиардера Мукеша Амбани. Он помог организовать поездку парня в Мумбаи, расположенный более чем в двух тысячах километров от родного города юноши.

На историю подростка отреагировал сын миллиардера / Фото: X

Там подросток сможет попасть к профильным специалистам, которые проведут обследования и попытаются выяснить причину многолетнего дискомфорта. После этого врачи рассчитывают подобрать подходящий способ контроля состояния.

Смотрите в видео о том, как мальчик проводит большую часть дня в воде:

Iqbal, a 16-year-old boy from Murshidabad, West Bengal, has spent the last 5 years living mostly in a pond. Coming out causes severe skin burning, leaving him trapped in water due to poverty preventing medical treatment, while suffering from continuous cold, cough, and pneumonia. pic.twitter.com/yHHCSbFqoW - Indians (@onindians_) August 10, 2026

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Об источнике: LADbible Group Limited LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей. Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео- и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание включает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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