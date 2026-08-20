Подросток пять лет "живет" в пруду: почему мальчик боится выйти из воды

Вы узнаете:
- Зачем 16-летний подросток каждый день погружается в пруд
- Почему семья пять лет не могла разгадать причину происходящего
- Кто решил вмешаться после появления необычных кадров в сети
Подросток из Индии практически все время проводит в прохладной воде, поскольку только так может избавиться от сильного жжения кожи. После нескольких лет безуспешных поисков причины его состояния у семьи появилась надежда на помощь.
Шестнадцатилетний Икбал Шейх уже около пяти лет проводит значительную часть дня в местном пруду. По словам близких, погружение в прохладную воду временно облегчает неприятные ощущения, которые не позволяют подростку вести привычную жизнь. Об этом пишет Lad Bible.
Семья Икбала обращалась в разные больницы и даже пыталась найти помощь у народных целителей. Однако установить точную причину жжения пока не удалось, а заметного улучшения не произошло.
Подросток ест и отдыхает прямо в воде
История Икбала стала широко известна после появления видеороликов в социальных сетях. На кадрах подросток находится в пруду почти по шею и даже перекусывает, не выходя на берег.
Необычные видео быстро разошлись по интернету и привлекли внимание к положению семьи. Как сообщает издание, именно огласка дала Икбалу шанс пройти более тщательное обследование.
Неожиданная помощь
На историю подростка отреагировал Анант Амбани - сын индийского миллиардера Мукеша Амбани. Он помог организовать поездку парня в Мумбаи, расположенный более чем в двух тысячах километров от родного города юноши.
Там подросток сможет попасть к профильным специалистам, которые проведут обследования и попытаются выяснить причину многолетнего дискомфорта. После этого врачи рассчитывают подобрать подходящий способ контроля состояния.
Смотрите в видео о том, как мальчик проводит большую часть дня в воде:
Iqbal, a 16-year-old boy from Murshidabad, West Bengal, has spent the last 5 years living mostly in a pond. Coming out causes severe skin burning, leaving him trapped in water due to poverty preventing medical treatment, while suffering from continuous cold, cough, and pneumonia. pic.twitter.com/yHHCSbFqoW- Indians (@onindians_) August 10, 2026
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Об источнике: LADbible Group Limited
LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют приближающуюся к миллиарду аудиторию с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.
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