Большинство использует вентилятор неправильно: де его нужно ставить

Вентилятор будет охлаждать комнату гораздо эффективнее, если знать один секрет.

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Как охладить комнату с помощью вентилятора / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему вентилятор не охлаждает воздух

Как повысить его эффективность

Из-за жары многие люди используют вентиляторы, чтобы сделать комнату прохладнее. Однако если просто включить его, эффект будет не таким сильным, как хотелось бы.

Главред решил разобраться, как правильно пользоваться вентилятором.

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Как работает вентилятор

Принцип работы вентилятора прост - он перемещает воздух, но не снижает температуру в помещении. Ветер, создаваемый вентилятором, просто ускоряет испарение пота с кожи человека, пишет wprost.pl.

В частности, чем быстрее воздух обдувает кожу, тем быстрее испаряется пот и тем сильнее ощущение холода.

Ветер от вентилятора также удаляет нагретый слой воздуха, который находится близко к коже, позволяя телу легче отдавать тепло.

Где нужно ставить вентилятор

Хотя многие люди ставят вентилятор посреди комнаты - это ошибка, ведь лучше всего размещать его у окна.

"Если вы хотите быстро проветрить квартиру, разместите вентилятор на расстоянии 30–100 см от окна, направляя его головку наружу. Это будет выталкивать горячий воздух, в то время как более прохладный воздух будет поступать через другое открытое окно на противоположной стороне квартиры", - говорят эксперты.

Тепловой удар / Инфографика: Главред

Как правильно охлаждать комнату вентилятором

На первый взгляд вентилятор кажется простым прибором, но его нужно правильно использовать. В частности, следует соблюдать несколько правил, чтобы комната быстрее охлаждалась. Например:

Не стоит ставить вентилятор в углу комнаты, так как ему нужен свободный поток воздуха, без каких-либо препятствий.

Головку вентилятора следует направлять непосредственно на себя, чтобы он эффективнее охлаждал кожу.

В очень жаркую погоду нужно закрыть окна и жалюзи, а вентилятор направить на людей.

Как сделать кондиционер из вентилятора – видео:

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