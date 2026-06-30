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Большинство использует вентилятор неправильно: де его нужно ставить

Мария Николишин
30 июня 2026, 11:06
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Вентилятор будет охлаждать комнату гораздо эффективнее, если знать один секрет.
Большинство использует вентилятор неправильно: де его нужно ставить
Как охладить комнату с помощью вентилятора / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему вентилятор не охлаждает воздух
  • Как повысить его эффективность

Из-за жары многие люди используют вентиляторы, чтобы сделать комнату прохладнее. Однако если просто включить его, эффект будет не таким сильным, как хотелось бы.

Главред решил разобраться, как правильно пользоваться вентилятором.

видео дня

Как работает вентилятор

Принцип работы вентилятора прост - он перемещает воздух, но не снижает температуру в помещении. Ветер, создаваемый вентилятором, просто ускоряет испарение пота с кожи человека, пишет wprost.pl.

В частности, чем быстрее воздух обдувает кожу, тем быстрее испаряется пот и тем сильнее ощущение холода.

Ветер от вентилятора также удаляет нагретый слой воздуха, который находится близко к коже, позволяя телу легче отдавать тепло.

Где нужно ставить вентилятор

Хотя многие люди ставят вентилятор посреди комнаты - это ошибка, ведь лучше всего размещать его у окна.

"Если вы хотите быстро проветрить квартиру, разместите вентилятор на расстоянии 30–100 см от окна, направляя его головку наружу. Это будет выталкивать горячий воздух, в то время как более прохладный воздух будет поступать через другое открытое окно на противоположной стороне квартиры", - говорят эксперты.

Большинство использует вентилятор неправильно: де его нужно ставить
Тепловой удар / Инфографика: Главред

Как правильно охлаждать комнату вентилятором

На первый взгляд вентилятор кажется простым прибором, но его нужно правильно использовать. В частности, следует соблюдать несколько правил, чтобы комната быстрее охлаждалась. Например:

  • Не стоит ставить вентилятор в углу комнаты, так как ему нужен свободный поток воздуха, без каких-либо препятствий.
  • Головку вентилятора следует направлять непосредственно на себя, чтобы он эффективнее охлаждал кожу.
  • В очень жаркую погоду нужно закрыть окна и жалюзи, а вентилятор направить на людей.

Как сделать кондиционер из вентилятора – видео:

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Об источнике: Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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