Названо идеальное время, когда включать бытовую технику, чтобы экономить свет

Не следует включать технику в пиковые часы - это может перегрузить сеть. А вот в непиковые часы тариф на свет иногда дешевле.

https://glavred.info/life/nazvano-idealnoe-vremya-kogda-vklyuchat-bytovuyu-tehniku-chtoby-ekonomit-svet-10505731.html Ссылка скопирована

Отключение света возможны уже осенью - позаботьтесь об альтернативных источниках питания / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вопрос, как максимально экономить электроэнергию, становится все более актуальным в осенне-зимний период. Кроме того, украинцам придется расчитывать на альтернативные источники энергии в связи с возможными экстренными отключениями света из-за возобновившихся ударов РФ.

Специалисты L&R Renewables составили график идеального времени, когда лучше всего включать бытовую технику, чтобы экономить свет и, соответственно, счета.

Как пишет Express, следует учитывать общую нагрузку на сеть - пиковые и непиковые часы. В непиковые часы коммунальные предприятия могут несколько снижать тариф.

Кроме того, это снизит нагрузку на сеть в пиковые часы.

Когда же лучше всего включать приборы? Специалисты отвечают - утром и поздним вечером. В это время как правило, наблюдается самый низкий спрос на электроэнергию, поэтому работающие в это время такие приборы, как посудомоечные машины, стиральные машины или даже сушилки для одежды, могут быть более "энергоэффективными".

Как экономить счета на свет - смотрите видео:

Когда лучше не включать технику?

Поскольку большинство людей работают с 9 до 17:00, а дети заканчивают школу в 15:00, неудивительно, что часы пик обычно приходятся на период с 15:00 до 18:00.

В это время тарифы на электроэнергию могут быть выше, а электрическая сеть испытывает повышенную нагрузку.

Как сэкономить на употреблении света

Воспользуйтесь естественным светом и теплыми температурами. Владельцы недвижимости могут максимально использовать естественное освещение и свести к минимуму использование искусственного освещения, чтобы сэкономить деньги на электроэнергии.

В теплую погоду домовладельцам следует рассмотреть возможность использования таких приборов, как стиральные машины, сушилки или посудомоечные машины, ближе к вечеру, когда температура становится ниже, чтобы снизить нагрузку на кондиционеры.

Не забывайте о существовании умной техники и таймеров. Некоторые приборы имеют встроенные функции или могут быть подключены к системам умного дома, чтобы домовладельцы могли планировать использование определенных приборов.

Тариф на свет в октябре 2023

Как писал Главред, в октябре украинцы будут платить за электричество по тому же тарифу, что и в сентябре, сказал глава Минэнерго. Тариф составляет 2,64 грн за киловатт/час.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.