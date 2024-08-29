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Как сделать скриншот экрана на ноутбуке: три простых, но действенных совета

Мария Николишин
29 августа 2024, 14:42
54
Делать снимок экрана на компьютере или ноутбуке очень просто, если знать, какие комбинации нужно использовать.
Как сделать скриншот экрана на ноутбуке: три простых, но действенных совета
Как сделать скриншот экрана на ноутбуке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Часто бывает так, что нужно сохранить информацию, которая изображена на экране ноутбука или компьютера. Для этого можно сделать фото экрана, но не все знают, как сделать скриншот на ноутбуке. Главред нашел советы, которые помогут справиться с этой задачей.

Как сделать скриншот с экрана на ноутбуке

Эксперты компании "moyo" говорят, что сделать снимок с экрана очень просто. Для этого есть три простые комбинации:

  • Сочетание клавиш и Paint. Для этого нужно иметь исправную клавиатуру и установленный Windows. Далее нужно нажать PrtScn, после чего копия экрана попадет в память ПК. Если на ноутбуке кнопка не срабатывает, нажмите её вместе с Fn. После этого надо открыть стандартное приложение Paint и в появившемся окошке нажать на "Вставить". Скрин загрузится в Paint из буфера обмена. По желанию можно заскринить не весь экран, а только активное окно. Для этого нажмите Alt, а затем уже PrtScn.
  • "Ножницы" в Windows. Если вам нужно заскринить выделенную область, воспользуйтесь "Ножницами". В старых версиях Windows приложение находится рядом с другими стандартными программами. После её запуска выберите мышкой область экрана для скрина. Как только отпустите манипулятор, выделенный фрагмент попадет в окно Ножниц. Далее его можно сохранить на диск или отправить по электронной почте.
  • Кнопки Win + Shift + S. После нажатия на горе экрана появляются пиктограммы 4 режимов. Прямоугольник работает по аналогии с Ножницами. После выделения фрагмента Windows автоматически копирует прямоугольную область в буфер после выделения фрагмента. Облако - копирование произвольной замкнутой области. Снимок открытого окна. Если на экране открыто 2 окошка - нужно щелкнуть по одному из них. Светлая область после нажатия попадет в буфер. Копирование всего рабочего стола в буфер.

Все эти схемы подходят для того, чтобы сделать скриншот экрана на компьютере и сохранить его.

Смотрите видео, как сделать скриншот всего экрана на компьютере:

Что такое MOYO?

MOYO - украинский омниканальный (офлайн и онлайн) ритейлер техники и электроники, работающий на украинском рынке с 2009 года и входящий в 7 лучших представителей отрасли.

Сеть магазинов MOYO имеет более 50 магазинов в разных городах Украины и единственный в Украине круглосуточный магазин-склад техники и электроники MOYO 24/7 в городе Киев, сообщает "Википедия".

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