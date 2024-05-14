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Почему ноутбуки так быстро разряжаются и как справиться с этой напастью

Дмитрий Видоменко
14 мая 2024, 16:36
186
Время автономной работы ноутбука зависит от многих факторов - и есть множество причин, по которым батарея ноутбука может разряжаться быстрее, чем хотелось бы.
Ноутбук разряженный
Почему ноутбуки так быстро разряжаются? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Почему ноутбуки так быстро разряжаются?

Существует множество причин, по которым батарея ноутбука может разряжаться быстрее, чем хотелось бы, сообщает проект "Zeto".

Вот некоторые из наиболее распространенных:

Аппаратные проблемы:

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  • Износ аккумулятора: Со временем емкость аккумулятора ноутбука уменьшается, что приводит к сокращению времени автономной работы.
  • Перегрев: Ноутбуки, которые перегреваются, работают менее эффективно и могут быстрее разряжаться.
  • Неисправные компоненты: Некоторые неисправные компоненты, такие как жесткий диск или материнская плата, могут потреблять больше энергии, чем обычно, что приводит к более быстрой разрядке батареи.

Программные проблемы:

  • Запущенные приложения: Некоторые приложения, особенно игры и ресурсоемкие программы, потребляют много энергии и могут быстро разрядить батарею.
  • Яркость экрана: Чем выше яркость экрана, тем больше энергии он потребляет.
  • Настройки питания: Неправильные настройки питания, например, отключение режима энергосбережения, могут привести к более быстрой разрядке батареи.
  • Фоновые процессы: Некоторые фоновые процессы, такие как антивирусное программное обеспечение или приложения для обмена сообщениями, могут потреблять энергию даже тогда, когда они не используются.

Внешние факторы:

  • Низкая температура: В холодную погоду батареи ноутбуков работают менее эффективно и могут разряжаться быстрее.
  • Возраст батареи: Со временем емкость аккумулятора ноутбука уменьшается, что приводит к сокращению времени автономной работы.
Ноутбук разряженный

Как узнать что расходует батарею на ноутбуке?

Способы узнать, что расходует батарею на ноутбуке:

Встроенные средства:

Windows 10/11:

  • Параметры > Система > Питание и аккумулятор > Использование батареи. Здесь вы увидите список приложений и процессов, которые потребляют больше всего энергии, а также разбивку по процентам.
  • Панель управления > Оборудование и звук > Источники питания. Здесь вы можете увидеть текущее использование энергии и подробный отчет об использовании батареи за последние 24 часа.

MacOS:

  • Меню Apple > Об этом Mac > Отчет об энергопотреблении.
  • Здесь вы увидите список приложений и процессов, которые потребляют больше всего энергии, а также разбивку по процентам.

Что такое ноутбук?

Ноутбук - переносной компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты персонального компьютера, включая дисплей, клавиатуру, тачпад и аккумуляторные батареи, также обладают небольшими размерами и весом, сообщает "Википедия".

Сколько должна держать батарея на ноутбуке?

К сожалению, нет универсального ответа на вопрос, сколько должна держать батарея на ноутбуке.

Время автономной работы зависит от многих факторов, таких как:

  • Емкость аккумулятора: Чем больше емкость аккумулятора, тем дольше он будет работать.
  • Тип аккумулятора: Литий-ионные аккумуляторы, как правило, работают дольше, чем никель-кадмиевые.
  • Использование ноутбука: Если вы используете ноутбук для ресурсоемких задач, таких как игры или видеомонтаж, батарея будет разряжаться быстрее, чем при работе с текстовым редактором или просмотре веб-страниц.

Настройки энергосбережения: Вы можете продлить время автономной работы, настроив параметры энергосбережения, такие как яркость экрана и время ожидания перед переходом в спящий режим.

Возраст аккумулятора: Со временем емкость аккумулятора уменьшается, что приводит к сокращению времени автономной работы.

В среднем, современные ноутбуки с литий-ионными аккумуляторами могут работать от 3 до 8 часов на одном заряде.

Некоторые высокопроизводительные игровые ноутбуки и бюджетные модели могут работать от 2 до 4 часов.

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