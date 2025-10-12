Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сушить одежду без отопления и затрат: гениальный трюк работает даже зимой

Алексей Тесля
12 октября 2025, 16:00
189
Сушильные капсулы позволяют быстрее высушить одежду без необходимости включать обогреватели, при этом они гораздо деликатнее воздействуют на ткани.
Сушилка для одежди, брюки
Как сушить одежду зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Основное преимущество таких альтернатив — их экономичность
  • Сушильные капсулы позволяют быстрее высушить одежду

Зимой сушка белья в доме может превратиться в настоящую проблему. Однако существует простой и эффективный способ, о котором часто забывают.

Многие начинают пересматривать свои привычки в уходе за одеждой, пишет Express.

видео дня

Для сокращения расходов люди всё чаще отказываются от энергоёмких сушильных машин в пользу более экономичных решений — таких как сушильные капсулы.

Основное преимущество таких альтернатив, как сушилки с подогревом или капсулы, — их экономичность.

Сушильные капсулы позволяют быстрее высушить одежду без необходимости включать обогреватели, при этом они гораздо деликатнее воздействуют на ткани.

Это особенно важно для спортивной и тонкой одежды, поскольку капсулы минимизируют риск усадки и повреждений.

Как быстро высушить одежду: советы экспертов

Эксперты подчеркивают, что в холодное время года эффективный воздухообмен играет ключевую роль в том, чтобы одежда не отсыревала и оставалась свежей. Даже в прохладную погоду рекомендуется периодически открывать окна хотя бы на несколько минут — это поможет снизить уровень влажности в помещении и предотвратить появление конденсата. Регулярное проветривание — это простой и экономичный способ защитить жилье от избыточной влаги и плесени без необходимости усиливать отопление.

Смотрите видео - как сушить одежду:

Новый сюжет для Суспильного Культура откроет некоторые лайфхаки. В нем авторы доступно рассказали о том, как сушить одежду осенью.

Почти все эти рекомендации хорошо знакомы читателям "Книги твоего дома" — а кое-какие из них были предложены самими читателями.

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

стирка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:51Украина
"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычными

15:16Война
В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:04Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

Последние новости

16:51

Зеленский рассказал о новом разговоре с Трампом и намекнул на "дальнобой" для ВСУ

16:49

Базовый гардероб на осень: как выбрать теплый и стильный гольфВидео

16:45

Главный ингредиент десертов дешевеет - цены побили рекорд за 20 месяцев

16:44

"Сейчас есть удачный момент" - полковник объяснил, как ВСУ может освободить Крым

16:40

Имеет странную форму: в Днепропетровской области нашли интересный гриб

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
16:00

Как сушить одежду без отопления и затрат: гениальный трюк работает даже зимойВидео

15:39

Ушла из жизни Дайан Китон: 9 лучших фильмов с актрисойВидео

15:26

Фильмы ужасов помогают человеку худеть: ТОП "жиросжигающих" хорроров

15:23

Врасплох на яхте: Кэти Перри застали в объятиях известного политика

Реклама
15:16

"Людям нужно понимать": для каких регионов отключения света станут привычнымиВидео

14:59

Мужчина переехал в необычный дом и сэкономил кучу денег: как это ему удалосьВидео

14:29

Украинцев начали штрафовать за дома в селе – можно "влететь" на миллионВидео

14:29

Китайский гороскоп на завтра 13 октября: Тиграм - обида, Кроликам - перемены

14:04

В Украину возвращается мокрый снег: синоптики назвали дату

14:00

Как Украина может уничтожить Крымский мост: генерал СБУ раскрыл сценарий

13:44

"Громко ушел": Суханов заговорил о своем внезапном увольнении

13:38

"Продолжаем бороться": ВСУ освободили село в Запорожской области

13:33

В Кремле заявили о готовности к окончанию войны и выставили циничное условие

12:57

Головоломка для самых зорких: лишь единицы найдут оленя за 10 секунд

12:52

"Во время боевого задания": на фронте погиб чемпион по богатырскому многоборью

Реклама
12:51

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

12:45

РФ переходит в новую фазу атак по Украине: Зеленский предупредил о плане Кремля

12:44

"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

12:00

Почему 13 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

11:56

Прилеты в трех областях: РФ ударила по объектам энергетики и газовой системы

11:39

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 октября

11:30

Гороскоп на завтра 13 октября: Ракам - болишая прибыль, Стрельцам - хорошие новости

11:25

"Буду делать миллионера": Светлана Билоножко сделала заявление о новом романе

11:03

Блэкауты в Белгороде не действуют: что реально может заставить Кремль отступитьВидео

10:55

Меркель сыграла важную роль при вторжении РФ в Украину – Spiegel

10:21

Гороскоп Таро на неделю с 13 по 19 октября: Весам - перемены, Девам - возможность

10:12

Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

09:53

Список удивит многих - какие вещи никогда нельзя выбрасывать в унитазВидео

09:47

США помогают Украине наносить удары по целям в РФ: в FT узнали детали

09:11

Тотальный блэкаут: целая область Украины осталась без света после атак РФ

09:05

Гороскоп на неделю с 13 по 19 октября: Тельцам - хаос, Ракам - помощь

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 октября (обновляется)

08:52

Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

08:50

РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине - ISW

08:32

Резко заболела: умерла звезда Голливуда Дайан Китон

Реклама
08:27

Россия изменила тактику ударов по Украине - для каких городов угроза наибольшаяВидео

08:27

Карта Deep State онлайн за 12 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

Военные эшелоны РФ под ударом: партизаны атаковали самое сердце логистики врага

06:51

Может ли война закончится через несколько месяцев?мнение

06:34

Украину атаковала мощная и затяжная магнитная буря: когда закончится 5-балльный шторм

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 87

05:30

Долгожданная награда: три знака зодиака скоро будут купаться в достатке

03:35

Самая сильная интуиция: в какие ТОП-3 месяца рождаются люди с даром экстрасенса

03:32

Один черенок даст море роз: секрет садоводов, который сработает у каждого

02:27

Тысячелетняя загадка: под песками Гизы нашли дверь в забытый подземный мир

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять