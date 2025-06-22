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"Не было живого места": коллаборанта Зубкова в Крыму истерзали собственные львы

Руслана Заклинская
22 июня 2025, 23:07
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Львы, которые напали на Зубкова, ранее были причастны к гибели работницы парка.
'Не было живого места': коллаборанта Зубкова в Крыму истерзали собственные львы
На коллаборанта Зубкова, который вывозил животных из Украины, напали львы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, скриншот из видео в Telegram

Кратко:

  • В оккупированном Крыму львы напали на владельца зоопарка "Тайган" Олега Зубкова
  • Ему прокусили шею, состояние тяжелое
  • Инцидент произошел во время вечернего кормления хищников

Во временно оккупированном Крыму на владельца зоопарка "Тайган" Олега Зубкова набросились львы. Коллаборационисту, который поддержал оккупацию полуострова, прокусили горло. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер" и российский блогер Сергей Марченко.

Инцидент произошел во время вечернего выезда Зубкова на территорию так называемой "саванны" парка "Тайган". Владелец зоопарка заехал в вольер на электромобиле, нагруженном мясом для львов. Один из хищников внезапно напал на него и схватил за шею.

видео дня

В результате нападения львов Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легких. В сети уже появились видеокадры, на которых видно, как тело мужчины с сильным кровотечением переносят к авто, которое, вероятно, должно было доставить его в больницу.

"Голова, лицо, тело, руки - было все в крови... Там не было ни одного живого места", - рассказала посетительница зоопарка.

Администрация парка не стала вызывать скорую помощь, опасаясь, что Зубков может не дожить до ее приезда. Работник парка по имени Мустафа собственноручно отвез коллаборанта в медицинское учреждение.

Информацию о нападении подтвердило и так называемое министерство здравоохранения оккупационных властей Крыма. Там отметили, что Зубков сейчас находится в тяжелом состоянии.

Смотрите видео, где посетительница парка рассказала о нападении на Зубкова:

Не первое нападение львов

Как стало известно, львы, которые напали на директора "Тайгана" Олега Зубкова, были причастны к гибели прошлой осенью одной из работниц парка Леокадии Переваловой. Тогда коллаборационист отказался усыплять этих животных.

Что известно об Олеге Зубкове

В 2014 году Олег Зубков открыто поддержал аннексию Крыма Россией. Однако, когда начались проблемы с его бизнесом, в частности попытки отобрать имущество, он постепенно перешел к критике российских властей.

Позже риторика Зубкова кардинально изменилась. В 2024 году в эфире российского телеканала "Крым 24" он заявил, что "в 2014 году был готов защищать Крым от украинской хунты вместе со львами"

После начала полномасштабной войны Зубков активно участвовал в похищении и вывозе животных из зоопарков на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Нападения животных на россиян - новости по теме

Напомним, в захваченном Крыму в сафари-парке "Тайган" львы загрызли работницу парка Леокадию Перевалову. Женщина, которая работала там с 2006 года, зашла в вольер и не закрыла шибер, чем допустила нападение хищников.

Тогда Зубков утверждал, что львы были сытыми, но начали обгрызать тело, что может свидетельствовать о развитии у них людоедства. Среди напавших животных были и львы, украденные из мариупольского зоопарка. Несмотря на трагедию, львов не усыпляли.

Также на Мальдивах россиянка из Москвы пострадала от нападения акулы во время снорклинга. Ей понадобилась срочная операция, которую провели почти без обезболивания.

Как сообщал Главред, на Шри-Ланке слон напал на авто с туристками из РФ. Инцидент произошел 29 марта на трассе Катарагама, проходящей через нацпарк Яла. Слон подошел к машине, разбил хоботом окно - женщины получили незначительные травмы.

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Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.

Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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зоопарк Лев Олег Зубков новости Крыма
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