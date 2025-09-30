Укр
В Харькове когда-то жило настоящее чудовище: где его впервые нашли

Мария Николишин
30 сентября 2025, 10:29
82
По территории современной Украины когда-то ходили очень странные животные.
В Харькове когда-то жило настоящее чудовище: где его впервые нашли
Лохнесское чудовище в Харькове / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Человечество современного типа на территории Украины появилось около 40 000 лет назад. До этого времени на наших землях царствовал животный мир, который существенно отличался от современного.

Главред решил разобраться, какие доисторические животные обитали на территории Украины.

Какие интересные животные когда-то жили на украинских территориях

Автор канала Характерник в своем видео на YouTube рассказал, что миллионы лет назад Карпаты были дном океана, а по территории современной Украины ходили динозавры, мохнатые носороги и другие удивительные животные.

По его словам, до сих пор украинцы находят в породах следы вымершей фауны, кости, клыки и другие окаменелости.

Чьи кости находили в Украине

Мужчина рассказал о самых удивительных животных, для которых украинские широты были родным домом.

Южные мамонты

Известно, что жили они от 3 до 5 миллионов лет назад. Достигали в высоту до 4,5 метров.

"Для сравнения, размеры африканского слона составляют от 3 до 3,5 метров", - говорится в видео.

Они преимущественно обитали на побережье Азовского моря.

"Их было так много, что крестьяне строили заборы из костей. В районе Бердянска археологи даже нашли их скелет", - подчеркнул автор.

Мохнатые носороги

Это животные около трех тонн, высота достигала двух метров, а длина - четырех метров. Десять тысяч лет назад обитали на территории Мелитополя.

"Горожане и сейчас находят на огородах и морском побережье кости этих доисторических животных. Их внешний вид ученые воссоздали благодаря наскальным рисункам наших предков. От холода носорогов спасала толстая шерсть, а от врагов защищали рога. Вес одного из которых мог достигать 15 килограмм", - подчеркнул мужчина.

Плезиозавры

Отмечается, что они стали прототипом Лохнесского чудовища. Останки динозавров, которые жили от 145 до 66 миллионов лет назад были найдены в Харьковской области, недалеко от города Изюм. Дважды в 1899 году и 1990 годах.

"В высоту, огромные доисторические ящерицы, прекрасно приспособленные к жизни в водоемах, достигали четырех метров. Размер их передних конечностей составлял около одного метра. Питались они рыбой. По одной из версий, знаменитое Лохнесское чудовище - это и есть последний из плезиозавров", - говорится в видео.

Доисторические животные, которые жили на территории Украины - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

