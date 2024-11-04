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Запад присоединился: за выводом из строя российских НПЗ стоят не только ВСУ - СМИ

Анна Косик
4 ноября 2024, 17:57
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Россияне не могут закончить ремонт сразу трех нефтеперерабатывающих заводов из-за одной проблемы.
НПЗ, Еврокоммисия
Россия не может найти способ быстрее отремонтировать поврежденные НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Главные тезисы:

  • Россия не может запустить три важных НПЗ
  • Не только удары ВСУ повлияли на проблемы с нефтяной отраслью РФ

Украинские силы в течение нескольких месяцев атакуют объекты на территории страны-агрессора России. В частности, под удары попадают нефтеперерабатывающие заводы, что создает немало проблем для РФ.

Но, как выяснилось, трудности в нефтяной отрасли в России возникли не только из-за украинских атак. Как пишет издание The Moscow Times со ссылкой на источники Reuters, у российских компаний возникли сложности из-за неспособности отремонтировать должным образом НПЗ. Поспособствовали этому западные санкции.

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Волгоградский НПЗ "Лукойл", который входит в топ-10 крупнейших в стране с мощностью 15 млн тонн в год, а также Ильский и Яйский НПЗ продолжили простой, ведь импортного оборудования для ремонтных работ у них нет.

Вследствие этого объем простаивающих мощностей превысит план аж на 1,8-2 миллиона. "Заслугой" этих потерь для РФ стали санкции, ведь заводы строились и проходили модернизацию при участии европейских и американских компаний. Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину Запад наложил ограничения на врага.

"Проблему усугубили атаки украинских дронов, из-за которых в начале года Россия потеряла около 15% мощностей нефтепереработки. Нефтяники обращались за помощью к Китаю, который имеет технологии, однако, это резко увеличивает стоимость ремонта, поскольку приходится проводить полную замену оборудования", - говорится в статье.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по российским НПЗ - последние новости

Недавно о взрывах и масштабном пожаре на российском объекте в Ростовской области сообщали СМИ, а впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили атаку на вражескую нефтебазу.

Впоследствии стало известно, что пожар на нефтебазе Пролетарского района Ростовской области после атаки дронов, завершился через 9 дней, но это было не единственное ЧП на топливных объектах региона.

Ранее Главред писал, что Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу комбинированной установки Евро+, запущенной в 2020 году, после украинской атаки в начале осени. На территории завода тогда возник крупный пожар после сообщений мэра Москвы Сергея Собянина о якобы падении БПЛА на НПЗ.

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