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Сразу три НПЗ в России частично остановили работу: в чем причина

Мария Николишин
7 ноября 2024, 14:19
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России не удалось заменить оборудование китайскими технологиями.
Сразу три НПЗ в России частично остановили работу: в чем причина
Остановка НПЗ в России / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • Три российских НПЗ частично остановили работу
  • Это негативно повлияет на внутренние объемы нефтепереработки РФ
  • Причина простоя НПЗ связана с санкциями

Три нефтеперерабатывающих завода РФ - "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" - частично остановили работу, поскольку не смогли завершить плановый ремонт в октябре. Об этом сообщили в Службе внешней разведки в Facebook.

Отмечается, что остановка НПЗ негативно повлияет на внутренние объемы нефтепереработки, выполнение экспортных обязательств, ухудшит ситуацию с поставками топлива на внутренний рынок РФ.

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"Объем нефтеперерабатывающих мощностей во время простоя составит 1,8-2 млн тонн в месяц", - говорится в сообщении.

Служба внешней разведки отмечает, что причина простоя НПЗ - это ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам вследствие международных санкций и невозможность замещения иностранных запчастей, необходимых для технического обслуживания и модернизации.

"Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов. Собственно российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30-45 % потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.д.)", - добавили в ведомстве.

По данным разведки, России также не удалось заменить оборудование китайскими технологиями.

Сразу три НПЗ в России частично остановили работу: в чем причина
НПЗ / Инфографика: Главред

Что такое Служба внешней разведки?

Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

Удары по НПЗ России - что известно

Напомним, как сообщал Главред, вечером 26 октября, в российской Рязани час звучала воздушная тревога. На фоне тревоги в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода заметили зарево.

В ночь на 4 октября в России на двух нефтебазах вспыхнули пожары - в Воронежской и Пермской областях. Сообщалось, что беспилотники атаковали нефтебазу в поселке городского типа Анна.

Кроме того, Московский нефтеперерабатывающий завод остановил работу комбинированной установки Евро+, запущенной в 2020 году, после прилета 1 сентября.

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