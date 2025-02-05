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РФ предлагает США "жесткий торг" по Украине: в МИД сделали циничное заявление

Руслана Заклинская
5 февраля 2025, 23:36
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Замглавы МИД РФ дал понять, что Россия хочет вести переговоры с США.
РФ предлагает США 'жесткий торг' по Украине: в МИД сделали циничное заявление
РФ готова договариваться в режиме жесткого торга / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Что сказал Рябков:

  • РФ готова вести переговоры с США
  • Россия хочет договариваться в режиме "жесткого торга с учетом реалий на земле"
  • Первый шаг для нормализации отношений должен сделать Вашингтон

Россия готова к переговорам с США по завершению войны в Украине. При этом, РФ хочет договариваться в условиях "жесткого торга". Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, пишет пропагандистское СМИ "РИА-Новости".

Дипломат страны-агрессора утверждает, что переговоры будут вестись "с учетом реалий на земле". При этом, россиянин сделал акцент на том, что ключевым в этом процессе является выбор Дональда Трампа, участие Украины в переговорах Россия, очевидно, не рассматривает.

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"Россия готова договариваться с США в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле в ситуации вокруг Украины, выбор за Трампом", - сказал Рябков.

Он также заявил, что для начала процесса "нормализации отношений" между Россией и Соединенными Штатами, первый шаг должны сделать именно американцы.

Переговоры по завершению войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные переговоры с Украиной и Россией и надеется, что война между странами скоро завершится. Он отметил, что переговоры с обеими сторонами являются продуктивными.

Россия готова к переговорам с Украиной, в частности с президентом Владимиром Зеленским, несмотря на то, что считает его "нелегитимным" лидером. Представитель Путина Дмитрий Песков также назвал "пустыми" заявления Зеленского о готовности к переговорам из-за якобы запрета президента проводить переговоры.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что Украина уже идет на компромисс, соглашаясь на переговоры с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что даже разговор с российским диктатором является компромиссом для Украины и цивилизованного мира.

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Кто такой Сергей Рябков?

Сергей Алексеевич Рябков (род. 8 июля 1960, Ленинград) - российский дипломат, заместитель министра иностранных дел России, пишет Википедия.

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