Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

С начала полномасштабной войны Россия опиралась на превосходство в живой силе, артиллерии и авиации.

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Украина лишает РФ главного преимущества / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Темпы продвижения российских войск заметно снизились

Нынешняя тактика войск РФ уже не обеспечивает оперативных успехов

Украинские удары по логистике осложняют снабжение оккупантов

Украинские технологии в сфере беспилотников постепенно сводят на нет традиционные преимущества России на поле боя, заставляя Кремль адаптироваться к новым реалиям современной войны. Об этом пишет Financial Times, анализируя изменения в характере боевых действий и состояние российской военной машины.

Показательным примером стали удары украинских беспилотников по объектам в глубине российской территории, включая крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Москве. Такие атаки демонстрируют, что Киев сумел существенно нарастить возможности дальнобойных БПЛА и перенести боевые действия далеко за пределы линии фронта.

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С начала полномасштабной войны Россия опиралась на превосходство в живой силе, артиллерии и авиации. Однако развитие украинских беспилотных систем позволило наносить удары по авиабазам, военной технике, логистическим объектам и нефтяной инфраструктуре на значительном удалении от фронта.

При этом темпы продвижения российских войск заметно снизились. По данным издания, с февраля по май российская армия заняла около 164 квадратных километров территории, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель превышал 1 100 квадратных километров.

Эксперты отмечают, что нынешняя тактика российских войск уже не обеспечивает значительных оперативных успехов. Несмотря на продолжающиеся атаки малыми штурмовыми группами, насыщенность поля боя беспилотниками существенно ограничивает возможности для масштабного наступления.

По мнению специалистов, война постепенно переходит в новую фазу, где ключевую роль играют технологии и операторы дронов, а не численность войск. Использование роботизированных систем снижает значение традиционного преимущества в живой силе и меняет саму логику ведения боевых действий.

Кроме того, украинские удары по логистике осложняют снабжение российских подразделений. По информации Financial Times, на протяжении последних месяцев Украина активно атакует транспортные маршруты и склады, что затрудняет доставку топлива, боеприпасов и техники на передовую.

Особое внимание уделяется так называемому сухопутному коридору в Крым. С мая украинские силы регулярно наносят удары по объектам на этом направлении, пытаясь нарушить снабжение российских войск на юге.

"Сейчас мы бьем по грузовикам каждый день", – заявил начальник штаба 412-й дроновой бригады "Немезида" Украины Артём Беленков.

Из-за постоянной угрозы атак российским логистическим подразделениям приходится менять маршруты движения, использовать менее заметный транспорт и избегать основных магистралей. Такие меры не приводят к полному срыву поставок, однако существенно усложняют работу тыловых служб.

На этом фоне Москва пытается ускоренно развивать собственные подразделения беспилотных систем и расширяет набор специалистов в соответствующие структуры. Однако, как отмечают аналитики, российский оборонный сектор сталкивается с нехваткой кадров и ограниченными производственными возможностями.

По оценкам экспертов, многие предприятия уже работают на пределе мощностей, а дальнейшее наращивание производства потребует значительных инвестиций и времени.

Издание также обращает внимание на растущую обеспокоенность российского руководства технологическим отставанием в отдельных направлениях. Во время одной из встреч с военными президент РФ Владимир Путин столкнулся с вопросами о развитии отечественных аналогов спутниковых систем связи и современных технологий управления беспилотниками.

Несмотря на заявления Кремля о сохранении преимущества, все больше признаков указывает на то, что украинские инновации в сфере дронов становятся одним из ключевых факторов, влияющих на ситуацию на фронте и ограничивающих возможности России реализовать прежние сценарии ведения войны.

Удары по РФ — новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинские удары вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ также сообщили, что подразделения Сил обороны в Московской области РФ повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу.

Как сообщалось, ударные беспилотники атаковали Москву, а также нефтебазу в Гуково Ростовской области России. Кроме того, вблизи Шебекино в Белгородской области вспыхнул пожар — вероятно, на складе с легковоспламеняющимися или горючими материалами.

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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