Зачем замачивать новый веник: мало кто догадывается об этом секрете

Несмотря на быстрое распространение современных технологий, веник всё равно часто остается хорошей альтернативой. Он помогает убирать достаточно быстро, и при этом не требует никакого "технического обслуживания". К тому же им удобно убирать, если нужно замести какие-то крошки на кухне или сделать небольшую быструю уборку в разных частях дома.
Но не всем известно, что надо делать с новым веником сразу после покупки. Знаете ли вы, зачем замачивать новый веник? Такая процедура нужна для того, чтобы подготовить этот предмет к использованию и сделать его более прочным. Таким образом он будет служить вам дольше.
Новый веник, изготовленный из природных материалов, можно обработать одним из двух способов. Первый способ – запаривание в кипятке. Для этого нужно вскипятить ведро воды, опустить туда веник и оставить его там на несколько часов. Затем вынуть и хорошо просушить.
Второй способ – замочить веник в растворе соли. Для этого также нужно нагреть воду, добавить туда соль, опустить в раствор веник и оставить на некоторое время. После этого вынуть и хорошо просушить. Концентрация соли в таком растворе должна быть 5%.
После такой обработки веточки веника будут мягкими и более гибкими, что в свою очередь облегчит использование этого предмета для уборки, а также увеличит его долговечность.
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