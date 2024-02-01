Зачем замачивать новый веник: мало кто догадывается об этом секрете

Сразу после покупки веника нужно выполнить с ним одно простое действие. Тогда и убирать им будет легче, и веник прослужит вам намного дольше.

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Зачем замачивать новый веник/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Несмотря на быстрое распространение современных технологий, веник всё равно часто остается хорошей альтернативой. Он помогает убирать достаточно быстро, и при этом не требует никакого "технического обслуживания". К тому же им удобно убирать, если нужно замести какие-то крошки на кухне или сделать небольшую быструю уборку в разных частях дома.

Но не всем известно, что надо делать с новым веником сразу после покупки. Знаете ли вы, зачем замачивать новый веник? Такая процедура нужна для того, чтобы подготовить этот предмет к использованию и сделать его более прочным. Таким образом он будет служить вам дольше.

Новый веник, изготовленный из природных материалов, можно обработать одним из двух способов. Первый способ – запаривание в кипятке. Для этого нужно вскипятить ведро воды, опустить туда веник и оставить его там на несколько часов. Затем вынуть и хорошо просушить.

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Второй способ – замочить веник в растворе соли. Для этого также нужно нагреть воду, добавить туда соль, опустить в раствор веник и оставить на некоторое время. После этого вынуть и хорошо просушить. Концентрация соли в таком растворе должна быть 5%.

После такой обработки веточки веника будут мягкими и более гибкими, что в свою очередь облегчит использование этого предмета для уборки, а также увеличит его долговечность.

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