Комнатные растения зазеленеют с новой силой: эксперт поделилась секретом полива

Эксперт поделилась простым приемом, который может помочь уберечь домашние растения от гниения и засыхания. Секрет заключается в необычном способе полива.

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Как правильно поливать растения - эксперт назвала необычный метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Комнатные растения в доме - это отличный способ оживить атмосферу, улучшить качество воздуха и его циркуляцию, а также в целом снять стресс. Но сохранить эти растения живыми может оказаться непросто, если вы не знаете, как за ними ухаживать.

Многие люди увлекаются и поливают слишком много, что в конечном итоге приводит к гниению и эрозии корней. Некоторые забывают поливать достаточно и морит бедных крошек голодом, от чего они вянут и погибают. А для многих из нас, что бы мы ни делали, мы не сможем спасти их от гибели. Сообщает Mirror.

Однако, по мнению экспертов, дело не в том, как часто вы поливаете своих комнатных красавиц, а в том, как вы их поливаете.

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Нижний полив подходит для многих комнатных растений и является одним из способов избежать чрезмерного или недостаточного полива.

"Когда я поливаю комнатные растения у себя дома, я считаю нижний полив самым успешным", - говорит Гарриет Томпсон, владелица Harriet's Plants. "Это замечательная техника, особенно для начинающих".

Что же это значит? Это так же просто, как и звучит. Вместо того, чтобы поливать верхний слой почвы, нижний полив означает добавление воды снизу. Чтобы убедиться в этом, просто поставьте горшок с растением в воду и оставьте его там, чтобы оно впитало необходимое ему количество воды.

Вода всасывается через отверстия на дне горшка, поднимается вверх по почве и поглощается корнями растения. Вода будет медленно подниматься сквозь почву и в конце концов достигнет чуть ниже поверхности. Вы узнаете, когда жажда растения будет утолена, прикоснувшись к почве под поверхностью и проверив, влажная ли она.

Когда вы поливаете сверху, очень легко обнаружить, что вы переливаете или недоливаете. Вы можете обнаружить, что вода не полностью увлажняет питательную среду, и в горшке остаются сухие участки.

"Контроль воды в комнатных растениях является ключевым, поэтому я поощряю полив снизу в течение вегетационного периода, чтобы получить максимальную отдачу от ваших комнатных растений", - говорит Гарриет.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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