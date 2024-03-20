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Пора доставать секатор: когда и как обрезать персик весной

Сергей Кущ
20 марта 2024, 12:56
Следуя этим советам, вы обеспечите здоровье и высокую урожайность вашего персика.
Когда и как обрезать персик весной
Когда и как обрезать персик весной / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Обрезка персика - не только важный этап ухода за деревом, но и залог высокой урожайности и долговечности его роста.

Как правильно обрезать персик весной и на каких основных принципах следует ориентироваться рассказали эксперты из Leto.

Как обрезать персик?

Персики - самоопыляющиеся растения, что позволяет выращивать их поодиночке. Обрезку саженца персика лучше проводить весной, учитывая его низкую зимостойкость. Следует формировать персик в виде дерева с открытым центром, чашевидной формы.

Для этого выберите 3-4 ветви, расположенные на стволе в различных направлениях. Вырежьте центральный проводник, оставив штамб высотой 60-70 см. Укорачивайте ветви до одинаковой высоты на 2/3 или наполовину. В следующем году удалите все ветви, растущие внутрь кроны, и укоротите побеги продолжения скелетных ветвей.

Обрезка плодоносящего дерева: Обрезка плодоносящего дерева - важная операция, определяющая будущий урожай. Персик плодоносит на побегах, выросших в прошлом году, поэтому чем сильнее был прирост, тем выше урожай. Однако, без обрезки дерево загущается, плоды мельчают, и уход за такими деревьями становится затруднительным.

Когда проводить обрезку персика?

Осенняя обрезка не всегда благоприятно влияет на зимостойкость, поэтому предпочтительнее проводить обрезку весной, в апреле, перед или после цветения. Это позволяет регулировать урожай, избежать прореживания плодов и видеть подмерзшие побеги.

Почему деревья обрезают весной?

В весенний период садоводы занимаются формированием кроны старых деревьев, что способствует развитию молодых побегов. После обрезки плоды на дереве растут так, что их можно легко достать без особых приспособлений. Обрезка молодых плодовых деревьев ускоряет начало плодоношения, помогает сформировать правильную крону, обеспечивает цветение и образование качественной завязи на основных ветвях. Все плодовые культуры после зимовки нуждаются в санитарной и формирующей обрезке.

Преимущества апрельской обрезки:

  • Четко видны подмерзшие побеги.
  • Регулируется урожай, не требуется прореживание плодов.
  • Сроки обрезки не совпадают с основной обрезкой сада.

Как обрезать персик?

На основных ветвях выберите пары прошлогодних приростов. Один из них укорачивайте до 6-8 почек - это побег плодоношения. Соседний побег укорачивайте до 2-3 почек - это будущий побег замещения.

Удаляйте с побегов плодоношения все приросты в течение сезона, а на побеге замещения оставляйте два лучших прироста. Таким образом, объем дерева и количество плодоносящих побегов остаются стабильными.

Смотрите видео о том, как обрезать персик весной:

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