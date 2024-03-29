Польется рекой: как выжать сок из лимона за считанные секунды - простой метод

Оказывается, можно выжать сок из лимона даже не разрезая сам фрукт. Женщина рассказала о хитром способе выжимания сока из фруктов.

https://glavred.info/lifehack/poletsya-rekoy-kak-vyzhat-sok-iz-limona-za-schitannye-sekundy-prostoy-metod-10553759.html Ссылка скопирована

Как выжать сок без соковыжималки - как быстро выдавить лимон / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Что бы вы делали, если бы не хотели использовать целый лимон, а просто хотели бы выжать немного сока на авокадо? Большинство - отрезали бы от лимона дольку, а затем, вероятно, завернули бы оставшуюся часть в пищевую пленку - и наделали бы при этом немалый беспорядок. Однако, есть простой способ, который может существенно сэкономить время на выжимание сока.

Пользовательница TikTok @unkoshercowgirl поделилась невероятным способом для быстрого выжимания сока из фруктов, сообщает Mirror.

Блогерша взяла в руки целый лимон с кожурой и палочку для коктейлей, чтобы продемонстрировать лайфхак.

видео дня

"Если вы хотите, чтобы я сделала вам коктейль, пожалуйста. Если вы хотите только немного сока [...], то проткните его посередине...", - отметила она.

Воткнув бамбуковую палочку в самый конец лимона, женщина осторожно сжимала фрукт, и из конца вытекал сок.

Смотрите видео о том, как быстро выдавить сок из лимона:

Таким образом, она могла выбрать именно то количество сока, которое хотела использовать, и когда она перестала сжимать, сок больше не вытекал из конца.

Однако, блогер предупредила, что все, что нужно сделать, это сначала "покатить лимон по столу, чтобы выпустить сок".

Чем полезен сок лимона - общие сведения

Сок лимона содержит большое количество витамина C, который способствует поддержанию иммунной системы и защите организма от простудных заболеваний. Кроме того, лимоны содержат антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами и предотвращают повреждение клеток.

Сок лимона также содержит кальций, калий и витамины группы В, которые способствуют здоровью костей, сердца и нервной системы. Этот напиток может помочь снизить кровяное давление и улучшить переваривание пищи.

Богатое содержание витамина С в лимонах способствует поддержанию здоровья кожи, делая ее более здоровой и сияющей. Лимонный сок также известен своими свойствами для обезболивания и уменьшения воспаления.

Наконец, лимонный сок может быть использован для улучшения вкуса и аромата блюд, а также как составляющая многих косметических и бытовых средств благодаря своим антисептическим свойствам.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред