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Не там, где все привыкли: куда поставить чайник на кухне

Анна Косик
11 марта 2025, 21:22
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Мало кто задумывается, можно ли оставлять чайник на подставке, хотя это важно для безопасности в доме.
Чайник
Где разместить чайник на кухне / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие самые лучшие места на кухне для чайника
  • Почему чайник нельзя оставлять на плите

Чайник - неотъемлемое устройство на кухнях многих, но часто люди сталкиваются с проблемой, как разместить кухонную технику на маленькой кухне удобно, а главное безопасно.

Главред выяснил, можно ли ставить чайник на плиту, стоит ли его держать на других поверхностях. Пользователи Reddit поделились своими советами относительно того, на чем должен стоять чайник и на каком месте.

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Лучшее место для чайника - это кухонная столешница возле розетки. Это расположение позволит легко подключать устройство к электросети, не используя удлинители.

Чайник должен стоять на ровной, устойчивой и термостойкой поверхности. Лучше всего использовать столешницу из ламинированного ДСП, камня или металла. Не рекомендуется ставить его на пластиковые или неустойчивые поверхности. Кроме этого важно, чтобы место для чайника было сухим и защищенным от брызг воды.

Если говорить о том, можно ли оставлять чайник на подставке, то большинство современных электрочайников разработаны таким образом, что их безопасно оставлять на подставке даже после использования. Однако следует проверять, чтобы подставка не перегревалась, и периодически очищать ее от пыли и накипи.

В Сети также предупреждают, что электрочайник нельзя ставить на плиту, поскольку его пластиковые или металлические детали могут расплавиться или повредиться. Обычные металлические чайники, предназначенные для нагрева на газовой или электрической плите, следует ставить только на конфорку соответствующего размера, чтобы избежать перегрева ручки или корпуса.

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