"Это сбой": в Минобороны оправдались после заявления об "освобождении" Андреевки

В Минобороны Украины заявили о том, что украинские военные якобы уже освободили село Андреевка под Бахмутом Донецкой области. Однако оказалось, что ожесточенные бои за населенный пункт еще продолжаются. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему она ошибочна выдала такое заявление.
Маляр назвала это обычным сбоем и подтвердила, что в населенном пункте продолжаются очень тяжелые бои.
"Я не выкладываю такую информацию без координации и согласования с военными. Сейчас произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий", - написала она.
Напомним, сегодня 14 сентября в Минобороны заявили об освобождении Андреевки. Однако впоследствии 3-я отдельная штурмовая бригада отметила, что заявление об увольнении Андреевки является ложным и преждевременным.
Анна Маляр после этого внесла правки в свое заявление и добавила, что ситуация в населенном пункте сложная.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, что Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ. В ходе работы участники обсудили планы по контрнаступлению. Зеленский добавил, что речь идет о возведении укреплений, усилении украинских защитников на соответствующих участках.
ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что за прошедшую неделю украинские войска на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.
ВСУ прорвали оборону оккупантов и закрепились в Опытном. Успешные действия ВСУ стали возможны в момент, когда российские оккупанты перешли в атаку на севере. Успехи ВСУ в районе Опытного подтверждает также ресурс Deep State.
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