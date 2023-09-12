Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский.

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В Украине проверят все решения о непригодности к военной службе / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

В Украине проверят все решения военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к службе, которые выдали с начала полномасштабного вторжения. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Контролировать выполнение решения будет секретарь СНБО Алексей Данилов. В течение недели будут созданы группы, которые будут проверять решение ВЛК. Проверка решений продлится 3 месяца.

Если будут выявлены факты необоснованного принятия таких решений, то будет инициирован их пересмотр и сообщаться правоохранителям.

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Кроме того, планируется проработать вопрос об особенностях пересечения госграницы, которые были признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе. Его планируют проработать в двухнедельный срок.

В этот же срок будет разработан план по обеспечению надлежащей и качественной военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Минобороны обязуется создать отдельное структурное подразделение для повышения эффективности выполнения задач и функций в сфере здравоохранения.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

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