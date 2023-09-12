Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

В Украине проверят все решения военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к службе, которые выдали с начала полномасштабного вторжения. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Контролировать выполнение решения будет секретарь СНБО Алексей Данилов. В течение недели будут созданы группы, которые будут проверять решение ВЛК. Проверка решений продлится 3 месяца.
Если будут выявлены факты необоснованного принятия таких решений, то будет инициирован их пересмотр и сообщаться правоохранителям.
Кроме того, планируется проработать вопрос об особенностях пересечения госграницы, которые были признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе. Его планируют проработать в двухнедельный срок.
В этот же срок будет разработан план по обеспечению надлежащей и качественной военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Минобороны обязуется создать отдельное структурное подразделение для повышения эффективности выполнения задач и функций в сфере здравоохранения.
Мобилизация в Украине
Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.
Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.
Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.
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