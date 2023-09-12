УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

Ангелина Подвысоцкая
12 сентября 2023, 21:59 обновлено 12 сентября, 22:11
59
Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский, военный билет
В Украине проверят все решения о непригодности к военной службе / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

В Украине проверят все решения военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к службе, которые выдали с начала полномасштабного вторжения. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Контролировать выполнение решения будет секретарь СНБО Алексей Данилов. В течение недели будут созданы группы, которые будут проверять решение ВЛК. Проверка решений продлится 3 месяца.

Если будут выявлены факты необоснованного принятия таких решений, то будет инициирован их пересмотр и сообщаться правоохранителям.

видео дня

Кроме того, планируется проработать вопрос об особенностях пересечения госграницы, которые были признаны непригодными или ограниченно пригодными к военной службе. Его планируют проработать в двухнедельный срок.

В этот же срок будет разработан план по обеспечению надлежащей и качественной военно-врачебной экспертизы в ВСУ. Минобороны обязуется создать отдельное структурное подразделение для повышения эффективности выполнения задач и функций в сфере здравоохранения.

Мобилизация в Украине

Напомним, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. Кабмин разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации.

Стало известно, какие болезни освобождают от призыва в военное время. Стоит обратить внимание на то, что в Украине освобождаются от мобилизации и военной службы лица, у которых есть медицинское подтверждение серьезных патологических заболеваний.

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь. Призвать могут, в том числе, и ограниченно годных – однако, как утверждают в ВСУ, они будут проходить службу не на фронте, а в частях обеспечения.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама

Главное за день

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:59 Украина
Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:42 Украина
ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:52 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:42

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

Реклама
19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

19:21

"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

19:14

"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФВидео

19:13

Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

19:10

Новая трагедия России и абьюз Европымнение

19:09

Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

18:22

Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

17:50

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

Реклама
17:33

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

17:29

Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

17:25

Линию обороны оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

17:23

Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса: малоизвестная история названий

17:05

Как привлечь свою любовь: 5 талисманов для быстрого замужества

16:57

Каких животных 12 сентября стоит остерегаться: важные приметы и запреты дня

16:48

В Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов: известно две версии

16:45

"РФ тонет": у Зеленского ответили на новые бредни Путина насчет войны в Украине

16:42

Три пары знаков зодиака могут расстаться до концы сентября

16:42

Родители шокировали выбором имени для дочери: в сети не верят, что оно реально

16:07

На Южном Кавказе прошли выборы: новым "президентом" Карабаха стал очередной ставленник Путина

16:00

Почему в Германии нельзя кормить голубей и какой штраф можно за это схлопотать

16:00

"Издевательство надо мной": Маринина высказалась про новую девушку Войтенко

15:44

Не просто песня: после развода с Брежневой Меладзе закрутил роман с молоденькой

15:40

Дырка - не приговор: что делать с протертыми джинсами

15:20

"Вышки Бойко" отжали у РФ: раскрыты детали уникальной операции в Черном море

15:12

Головоломка для шестилетних детей поставила взрослых в тупик: на решение 20 секунд

14:55

"Результатов контрнаступления нет": Путин фантазирует о колоссальных "потерях" УкраиныВидео

14:50

Рената Литвинова "убила" поклонников сильнейшей худобой

14:38

Угроза войны РФ с НАТО: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Реклама
14:35

"Мой рок-н-ролл": Би-2 заменила свихнувшуюся Чичерину на Чулпан Хаматову

14:33

Что нельзя делать с розами осенью: хорошие советы по уходу за шикарными цветами

13:58

Польша против украинского зерна и не откроет свою границу - Моравецкий

13:55

Щенка бросили на улице и оставили душераздирающую записку

13:33

Говорить "україномовний" неправильно: телеведущий Максим Прудеус рассказал почему

13:07

ВСУ мощно ударили по базе российских дроновВидео

12:54

"Они нас провоцируют": Путин открыто угрожает ударом по украинским АЭСВидео

12:43

В разведке узнали планы РФ: Военный кабинет обсудил направления наступления ВСУ

12:32

"Миллионы" снарядов и ракет: как оружие из КНДР изменит ход войны в Украине - Reuters

12:23

Чем можно отбелить швы между плиткой: 3 средства уничтожат ржавчину и грязь

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять