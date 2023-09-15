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РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
15 сентября 2023, 23:45 обновлено 15 сентября, 23:45
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Передавать Украине снаряды и ракеты будут Китай и Северная Корея.

Жданов, Путин
РФ может получить миллионы ракет от Кореи и Китая / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

У России уже наблюдаются проблемы с количеством ракет и снарядов, которые оккупанты используют для нанесения ударов по Украине. Однако у РФ не закончатся снаряды, ведь их оккупанты могут взять у своих союзников. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

Он убежден, что Россия может получать миллионы ракет и снарядов от Китая и Северной Кореи.

видео дня

"Это вполне реально. Впрочем, так же и мы получаем подобную помощь. Евросоюз нам обещал 2 миллиона снарядов, правда, пока что дал всего 300 тысяч. Однако если сложить все боеприпасы, которые нам передали страны-партнёры, то будет 2-3 миллиона единиц", - сказал Жданов.

В то же время полковник акцентирует внимание на том, что качество снарядов "оставляет желать лучшего".

"Впрочем, несмотря на то, что качество этих снарядов низкое, даже если каждый десятый снаряд не взорвётся, россиянам будет "по барабану", ведь девять снарядов улетят. На сумме в миллион снарядов это мелочи, им всё равно: ну, разорвёт один ствол, ну, убьёт один расчёт – да Бог с ними, отмобилизуют новых, пушку новую привезут, снаряды есть, так что будут стрелять дальше. Такие мелочи там никого не беспокоят", - сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с Путиным . После встречи двух диктаторов Ким Чен Ын заявил, что КНДР "всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Стало известно, о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну. Было лишь вопросом времени выход сотрудничества КНДР и России в публичную плоскость. Еще в ноябре США сообщали, что Пхеньян обеспечивал российских оккупантов.

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