Результат Курской операции пока неоднозначный, ВСУ надеялись, что РФ перебросит войска из Украины в Курскую область.

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Не все бойцы ВСУ поддерживают Курскую операцию / коллаж: Главред, фото: Укринформ, Википедия

Украинское военное руководство надеялось, что Москва перебросит свои войска из Украины в Курскую область после наступления ВСУ, однако ситуация неоднозначна и далеко не все бойцы одобряют такую операцию. Об этом сообщает издание The Guardian.

При этом, отмечает издание, хотя украинские солдаты довольно довольны первым успехом на границе в Курске, среди них есть и те, кто сомневается в общей стратегии.

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"Мы должны защищать то, что у нас есть. Атака на Курск забирает хороших солдат из Покровска, а если и отвлекает часть российских войск, то лишь переносит проблему их численности с одного места на другое", - говорит один из бойцов.

Издание утверждает, что даже высокопоставленные чиновники и военные начальники нередко сомневаются в целесообразности такой авантюрной операции в Курской области.

"Ходят упорные слухи, что полковник Эмиль Ишкулов, популярный командир 80-й украинской бригады, которая сейчас находится среди участников вторжения в Курск, был снят с должности в конце июля, потому что он был против вторжения в Россию - не был уверен, что у его подразделения хватит сил для выполнения этой задачи", - говорится в статье.

Также в издании отметили, что вторжение в Курскую область заставит Москву передислоцировать войска и ослабить давление на восточном фронте, были рискованным шагом - и результат далеко не однозначный

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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Напомним, что правительство Британии под руководством Кира Стармера официально признало, что в Курской операции ВСУ используют британское оружие.

Ранее, американский адмирал заявил, что Керченский мост в оккупированном Крыму является законной целью для ВСУ и у украинского войска есть чем ударить по переправе.

Также стоит сказать, что украинские политики сообщают, что операция в Курской области - это лишь первый этап наступления ВСУ.

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