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Как легко избавиться от следов косметики на ткани: лайфхак с копеечным средством

Даяна Швец
20 марта 2025, 05:20
17
Чем быстрее вы начнете борьбу с пятном, тем легче его устранить.
Пенка для бритья, следы макияжа, помада
Чем оттереть косметику с одежды и белья / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Чем оттереть косметику с постельного белья и одежды
  • Почему крем для бритья работает лучше пятновыводителей

Даже если лень и очень не хочется, снимать макияж перед сном - важно. Однако, порой случается, что усталость берет верх, и этот этап ухода пропускается. К сожалению, такая привычка не только вредит коже, но и оставляет следы на постельном белье. Эксперты Express.co.uk рассказали интересный и бюджетный вариант, как спасти подушку после ночи с макияжем на лице, пишет Главред.

Что поможет очистить одежду и белье от косметики?

Косметические средства часто содержат масла и воски, которые проникают в ткань и образуют стойкие пятна. Удалить их непросто, и большинство людей сразу обращается к дорогим чистящим средствам. Но есть бюджетный вариант - обычный крем для бритья, который стоит копейки, а работает не хуже профессиональных пятновыводителей.

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Владелец компании Адил Уль-Хак объясняет, что этот продукт содержит компоненты, которые эффективно борются с пятнами.

"Пятна от макияжа трудно и дорого вывести, и вы можете чувствовать, что вам нужно специализированное пятновыводитель, но мы обнаружили, что крем для бритья работает так же хорошо. Крем для бритья является отличным пятновыводителем, поскольку он содержит некоторые из тех же ингредиентов, что и более дорогие пятновыводители, но за значительно более низкую цену", - сказал он.

Его состав включает поверхностно-активные вещества, которые взаимодействуют с жирами и водой, расщепляя косметику.

"Молекулы, которые притягивают жиры, связываются с жирами, восками и пигментами в вашем макияже, такими как те, что содержатся в тональных кремах, помадах и туши. Молекулы, которые притягиваются к воде, помогают удалить пятно с вашего постельного белья, когда пятно смывается водой. Крем для бритья также содержит пропелленты и эмульгаторы, которые создают пену, которая может проникнуть в волокна ткани, чтобы разрыхлить застрявшие частицы макияжа. Крем для бритья также имеет нейтральный или слегка щелочной pH, что является менее агрессивным, чем пятновыводители, что делает его более безопасным для ваших простыней и постельного белья", - отмечает он.

Как избавиться от пятна от макияжа?

Очистить материал от макияжа можно очень просто:

  1. Намочите пятно чистой тканью.
  2. Нанесите небольшое количество крема для бритья и вотрите его круговыми движениями.
  3. Оставьте на 10-15 минут.
  4. Смойте холодной водой.
  5. При необходимости повторите процедуру.

Чем быстрее вы начнете борьбу с пятном, тем легче его устранить. Поэтому если вы случайно испачкали белье макияжем, не откладывайте чистку - обычный крем для бритья поможет вернуть постельному белью чистоту и свежесть.

Кстати, также рассказывалось, как быстро вывести следы тоналки и помады.

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