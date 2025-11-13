Почему нельзя убирать в этот день: строгие приметы в праздник 14 ноября

Что можно делать 14 ноября. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.

https://glavred.info/primety/pochemu-nelzya-ubirat-v-etot-den-strogie-primety-v-prazdnik-14-noyabrya-10715102.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 14 ноября / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день выпал снег

Почему нельзя убирать в доме в этот день

Чем нужно попросить у святых 14 ноября

14 ноября церковь отмечает Заговенье, когда начинается Рождественский пост. Также в этот день почитают память апостола Филиппа. Как сообщает Главред, он родился в Вифсаиде. Он был одним из первых, кто откликнулся на призыв Христа и сразу последовал за ним и привел к Спасителю Варфоломея.

После сошествия Святого Духа Филипп отправился проповедовать Евангелие в Малую Азию и Фригию. Он с великой мудростью обращал язычников, разрушал идольские суеверия и создавал новые христианские общины. Его проповедь сопровождалась многочисленными чудесами, укреплявшими веру новообращённых.

видео дня

Филипп принял мученическую смерть в городе Иераполе. Его распяли вниз головой, а затем побили камнями. Христиане с благоговением погребли его тело, и место его упокоения со временем стало священным центром поклонения и духовного вдохновения.

Что можно делать 14 ноября

В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.

В этот день нужно начинать готовиться к Рождественскому посту.

этот день нужно отдохнуть и провести время с семьей. Заранее стоит приготовить щедрые угощения.

В этот день можно погадать на суженого. Также этот день считается благоприятным для сватовства и женитьбы.

Что нельзя делать 14 ноября

1. Нельзя 14 ноября ссориться и конфликтовать. Иначе проблемы в отношениях затянутся надолго.

2. Нельзя 14 ноября лениться. Это очень плохая примета. Лень лишь принесет неудачи.

3. Нельзя 14 ноября выносить мусор из дома. Иначе вместе с мусором вы потеряете удачу и благополучие.

4. Нельзя 14 ноября убирать. Грязная вода и мусор унесут за собой счастье.

Приметы 14 ноября

Если в этот день дует сильный ветер, то зимой будут метели.

Если в этот день выпал снег, то он пролежит долго.

Если в этот день красный закат, то будет сильный ветер.

Если в этот день тепло, то зима будет мягкой.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред