Почему нельзя убирать в этот день: строгие приметы в праздник 14 ноября

- Что значит, если в этот день выпал снег
- Почему нельзя убирать в доме в этот день
- Чем нужно попросить у святых 14 ноября
14 ноября церковь отмечает Заговенье, когда начинается Рождественский пост. Также в этот день почитают память апостола Филиппа. Как сообщает Главред, он родился в Вифсаиде. Он был одним из первых, кто откликнулся на призыв Христа и сразу последовал за ним и привел к Спасителю Варфоломея.
После сошествия Святого Духа Филипп отправился проповедовать Евангелие в Малую Азию и Фригию. Он с великой мудростью обращал язычников, разрушал идольские суеверия и создавал новые христианские общины. Его проповедь сопровождалась многочисленными чудесами, укреплявшими веру новообращённых.
Филипп принял мученическую смерть в городе Иераполе. Его распяли вниз головой, а затем побили камнями. Христиане с благоговением погребли его тело, и место его упокоения со временем стало священным центром поклонения и духовного вдохновения.
Что можно делать 14 ноября
- В этот день нужно помолиться. У святых просили здоровья и благополучия.
- В этот день нужно начинать готовиться к Рождественскому посту.
- этот день нужно отдохнуть и провести время с семьей. Заранее стоит приготовить щедрые угощения.
- В этот день можно погадать на суженого. Также этот день считается благоприятным для сватовства и женитьбы.
Что нельзя делать 14 ноября
1. Нельзя 14 ноября ссориться и конфликтовать. Иначе проблемы в отношениях затянутся надолго.
2. Нельзя 14 ноября лениться. Это очень плохая примета. Лень лишь принесет неудачи.
3. Нельзя 14 ноября выносить мусор из дома. Иначе вместе с мусором вы потеряете удачу и благополучие.
4. Нельзя 14 ноября убирать. Грязная вода и мусор унесут за собой счастье.
Приметы 14 ноября
- Если в этот день дует сильный ветер, то зимой будут метели.
- Если в этот день выпал снег, то он пролежит долго.
- Если в этот день красный закат, то будет сильный ветер.
- Если в этот день тепло, то зима будет мягкой.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
