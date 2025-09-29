Почему Дмитрий Козак внезапно ушел из Кремля - раскрыта реальная причина

Отставка Козака была прогнозируемой, ведь его влияние в Кремле сокращалось еще с момента несогласия с решением Путина по "ДНР" и "ЛНР", указывает Курносова.

Почему Дмитрий Козак внезапно ушел из Кремля / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

О чем сказала Курносова:

Отставка Козака была прогнозируемой

Козак выступал против признания так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Дальнейшая судьба Козака станет известна в ближайшее время

Отставка Дмитрия Козака, которую официально подали как "увольнение по собственному желанию", на самом деле выглядит как давно подготовленный шаг. Его влияние в кремлевской вертикали власти постепенно уменьшалось. Об этом в интервью Главреду рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Эксперт напоминает, что отставка Дмитрия Козака была прогнозируемой, ведь еще во время заседания Совета безопасности РФ, когда Путин объявлял о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР", Козак высказывался против этого, хотя его речь не попала в официальные кадры трансляции. Несмотря на это, факт его несогласия стал известным.

"С тех пор его возможности постепенно сокращались. Несколько месяцев назад мы узнали о формировании нового подразделения администрации президента, к которому отошли полномочия, ранее принадлежавшие Козаку, - работа со странами постсоветского пространства, или, как говорят, с "ближним зарубежьем". Возглавил это новое управление сын печально известного прокурора Чайки. Соответственно, стало понятно, что полномочия Козака еще сильнее сокращались", - указывает она.

Курносова отмечает, что на днях выяснилось, что Козак подал заявление об увольнении "по собственному желанию", после чего появился уже подписанный указ президента РФ.

В то же время, она добавляет, в документе не указано, что речь идет именно о личной инициативе, что может свидетельствовать о недовольстве Путина таким шагом. Кроме того, обсуждается возможность его перевода на должность полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе, то есть фактическое возвращение в Санкт-Петербург.

"Также Путин внес кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда. Очевидно, что освободившуюся должность полномочного представителя Северо-Западного федерального округа может занять Александр Гуцан. Останется ли у Козака какая-то перспектива на государственной службе, покажет ближайшее время", - резюмировала она.

Что означает для Украины отставка Козака

Как писал Главред, военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что после отставки Дмитрия Козака, одного из главных архитекторов гибридной войны против Украины и инициатора создания "народных республик", следующим громким шагом может стать отстранение Валерия Герасимова. Его место, по прогнозам, может занять генерал Мордвичев.

"Это все указывает на то, что военно-политический режим России избрал путь вечной войны", - утверждает военный аналитик в Telegram.

Отставка Козака - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 17 сентября давний соратник Владимира Путина и единственный представитель кремлевской администрации, выступивший против полномасштабного вторжения в Украину, Дмитрий Козак подал в отставку с должности заместителя руководителя администрации президента по собственному желанию.

Политический аналитик Ольга Курносова оценила решение российского диктатора Путина уволить из своего окружения Козака и высказалась о вероятности переворота в Кремле.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

