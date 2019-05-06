Потап женится на Насте Каменских в конце мая - источник

Настя Каменских и Потап / instagram.com/kamenskux

Известные украинские артисты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских в конце мая этого года свяжут свои судьбы бракосочетанием.

Как сообщает издание Страна, свадьба 37-летнего Потапа и 32-летней Насти состоится 23 мая, в четверг.

"Наконец-то Потапу и Насте будут кричать "горько!". Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц", - рассказал нам один из приглашенных гостей.

Организацией торжества занимается ивент-агентство Людмилы Голубицкой, которая ранее занималась свадьбами артистов Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса, близких друзей Потапа, а также телеведущего Сергея Притулы, который женился на своей коллеге Екатерине Сопельник.

Напомним, недавно, в день рождения Каменских, Потап трогательно признался ей в любви в стихах.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Впервые подтвердил отношения Потап в феврале этого года на съемках шоу "Лига Смеха". Потапа пригласили на сцену, где задали прямой вопрос: "Мутишь с Настей Каменских?", на который рэпер дал утвердительный ответ.