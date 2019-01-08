"Зачем скрывать?": фанаты нашли доказательства отношений Потапа и Каменских

Пара вместе отправилась на отдых.
Известную украинскую поп-исполнительницу Настю Каменских и продюсера и рэпера Потапа "поймали" на совместном отдыхе.
На своей странице в Instagram артист выложил фото, на котором он запечатлен в бассейне, попивая через трубочку из кокоса.
Внимательные фанаты заметили, что снимок у очень похожего бассейна сделала и Каменских, продемонстрировав в бикини свою "попу как у Ким".
Поклонники возмутились тому факту, что пара скрывает свои отношения, хотя их не раз "ловили" во время совместного отдыха.
"У Насти тоже есть фотка в этом бассейне", "Класс, у Насти фото возле такого же бассейна", "Они что, вместе?", "Вместе с Настей отдыхают. Зачем скрывать отношения, когда и так все в округе знают", "Настя где-то рядом, она тоже сфоткала свою "попу как у Ким" возле этого бассейна", - заметили фанаты.
Ранее Настя Каменских завела сеть откровенным фото в купальнике.