"Зачем скрывать?": фанаты нашли доказательства отношений Потапа и Каменских

Потап и Каменских засветились на одной локации / https://www.instagram.com/kamenskux/

Известную украинскую поп-исполнительницу Настю Каменских и продюсера и рэпера Потапа "поймали" на совместном отдыхе.

На своей странице в Instagram артист выложил фото, на котором он запечатлен в бассейне, попивая через трубочку из кокоса.

Внимательные фанаты заметили, что снимок у очень похожего бассейна сделала и Каменских, продемонстрировав в бикини свою "попу как у Ким".

Потап сделал фото у того же бассейна, что и Настя / https://www.instagram.com/realpotap/

Каменских и Потап отдыхают вместе, уверены фанаты / https://www.instagram.com/kamenskux/

Поклонники возмутились тому факту, что пара скрывает свои отношения, хотя их не раз "ловили" во время совместного отдыха.

"У Насти тоже есть фотка в этом бассейне", "Класс, у Насти фото возле такого же бассейна", "Они что, вместе?", "Вместе с Настей отдыхают. Зачем скрывать отношения, когда и так все в округе знают", "Настя где-то рядом, она тоже сфоткала свою "попу как у Ким" возле этого бассейна", - заметили фанаты.

Ранее Настя Каменских завела сеть откровенным фото в купальнике.