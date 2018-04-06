Потап (Алексей Потапенко)

6 апреля 2018, 10:48

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос страны". Псевдоним: ПТП.

Потап (Алексей Потапенко)

Дата и место рождения: 8 мая 1981 года, Киев, СССР

Образование

До 4-го класса учился в 105 школе в Дарницком районе Киева, а с 5-го класса — в 141-й школе Киева на Русановке. Музыкой начал заниматься в школе. Писал тексты песен, записывал собственные композиции.

Имеет два высших образования — первое — учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию (Национальный университет физического воспитания и спорта Украины). Второе — Магистр экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита (Киевский национальный экономический университет).

Творческая деятельность

В студенческие годы Потап все свое свободное время посвящал написанию песен, участвовал в музыкальных проектах. 

В 1997-ом году Потап организовал свою первую группу. Он тогда еще не читал рэп, отдавая предпочтение хардроку.

В 2000—2006 годах был участником рэп — коллектива "ВуЗВ".

В 2003-м году Потапенко презентовал свой первый сольный альбом под названием "На своей волне, или Ано канешно потомушо шож".

В 2006 году основал дуэт "Потап и Настя" с певицей Настей Каменских, который стал невероятно популярным не только в Украине, но и за ее пределами. Алексей выступает в качестве продюсера, исполнителя, автора текстов и музыки, режиссера и сценариста клипов коллектива.

Уже через год становится лауреатом фестиваля "Новые песни о главном", как автор хита "Не пара".

В 2009 году настоящий взрыв популярности вызвал свежий хит "Чумачечая весна". 

В 2015 году дуэт привлек к себе еще больше внимания, презентовав совместные трек и клип с популярной R'n'B-исполнительницей Бьянкой "Стиль собачки".

Однако в 2017 году "Потап и Настя" обьявили, что ставят дуэт на паузу.

Теперь Потап выступает  как сольный исполнитель, его альтер-эго является проект ПТП, выступающий с жестким музыкальным материалом.

Потап был ведущим таких известных телешоу, как "Guten Morgen", "Я люблю Украину", "Телезвезда", "USA — не попса", "Битва хоров", а также проявил свои актерские способности, снявшись в фильмах "Один за всех", "Красная шапочка", "Ржевский против Наполеона" и телесериалах "Новогодние сваты" и "Небесные родственники". 

Продюсирование

В настоящий момент Потап руководит собственным продюсерским центром "MOZGI Entertainment", который представляет дуэт "Потап и Настя", группу "Время и Стекло", певицу Мишель Андраде и Аркадия Лайкина, после "Голоса страны" взял в свою команду певицу Ingret. Является продюсером, автором песен, режиссером и сценаристом клипов всех проектов "MOZGI Entertainment".

В 2012 году в "MOZGI Entertainment" открывается новое направление — "MOZGI Production". Компания объединила лучших специалистов, ранее выпускающих клипы для проектов продюсерского центра Потапа. Сейчас "MOZGI Production" занимается всеми этапами производства музыкального видео и мультимедийной рекламы, от разработки сценария до стадии post-production, концепт каждой отдельной видео-работы разрабатывается командой продюсеров под руководством Потапа.

"Голос страны"

В 2015 году певец стал одним из звездных тренеров во втором сезоне украинского шоу "Голос. Дети". Конкуренцию музыканту составили Тина Кароль и Наталья Могилевская. В том году победил подопечный Кароль.

В 2016 году Потап вновь стал наставником уже в третьем сезоне шоу "Голос. Дети". Состав наставников претерпел изменения: Наталью Могилевскую сменил Дмитрий Монатик. В 2016 году также победила команда Тины Кароль.

В 2018 году Потап стал тренером взрослого "Голоса", и взял к себе в команду девушку-трансгендера Зианджу, известного всем как Борис Апрель.

"Лига смеха"

 В том же 2015 году певец стал тренером в новом юмористическом проекте "Лига смеха". "Лига" организована по похожему с "Голосом" принципу – сначала наставники выбирают себе участников, в рамках этого шоу не одиночек, а целые команды, а затем начинаются юмористические поединки на выбывание. Во втором сезоне Потап остался в своем тренерском кресле. В этом сезоне в Зимнем кубке победила команда Потапа.

В 2017 году музыкант принял участие в третьем сезоне "Лиги смеха" в качестве бессменного тренера.

Личная жизнь

С 1999 до 2014 года Алексей Потапенко был женат на Ирине Горовой, которая является со-продюсером "MOZGI Entertainment". У пары есть двое детей: сын Андрей и дочь Ирины от первого брака Наташа.

В СМИ ходят слухи о женитьбе Потапа с его коллегой по дуэту Настей Каменских, однако официального подтверждения этой информации нет.

Интересные факты

В университете играл в команде КВН.

Потап написал в 2018 году книгу для детей на украинском языке "Господин Еж".

Потап достиг звания "Мастер спорта Украины" по водному поло.

В 2016 году совместно с Ириной Горовой и ресторатором Максимом Радуцким Потап открыл заведение концептуального формата "MOZGI bar&shop" , объединивший  гастрономический бар, мясной ресторан, профессиональную студию звукозаписи и магазин стильной одежды.

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