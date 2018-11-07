"Очень эффектно!": Настя Каменских кардинально сменила имидж

Настя Каменских покрасовалась в необычном образе / instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских показала необычный образ из клипа на песню Lomala.

На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором она позирует с белыми длинными кудрями, в обтягивающих шортах и корсете со шлейфом.

"Я обещала решиться на кардинальные изменения имиджа. И вот для съемок клипа Lomala я прошла через три радикальных перевоплощения. Лично мне этот опыт очень понравился Было очень необычно и интересно", - рассказала певица.

Подписчики сравнили образ Каменских с американской певицей Бейонсе, и расхвалили цвет волос.

"Как Бейонсе", "Все подтянуто и выглядит очень даже сочно", "Помолодела лет на 15 реально!", "Очень эффектно!", "Блондинкой очень идет", - писали юзеры.

Ранее в Сети расхвалили фото Насти Каменских в экстравагантном образе.