"Очень эффектно!": Настя Каменских кардинально сменила имидж

Певица предстала в образе блондинки.
Известная украинская певица Настя Каменских показала необычный образ из клипа на песню Lomala.
На своей странице в Instagram артистка показала фото, на котором она позирует с белыми длинными кудрями, в обтягивающих шортах и корсете со шлейфом.
"Я обещала решиться на кардинальные изменения имиджа. И вот для съемок клипа Lomala я прошла через три радикальных перевоплощения. Лично мне этот опыт очень понравился Было очень необычно и интересно", - рассказала певица.
Потрясающие новости – еще одна цель в рамках челленджа #obіцяюза100днів от o.b.®️выполнена ✅ Я обещала решиться на кардинальные изменения имиджа. И вот для съемок клипа #LOMALA я прошла через три радикальных перевоплощения☺️ Лично мне этот опыт очень понравился) Было очень необычно и интересно? Друзья, ни в коем случае нельзя бояться перемен! Ведь за ними всегда грядет что-нибудь новое, яркое и хорошее? В противном случае, если не решаться на эксперименты, можно так и не раскрыть свой потенциал. Поэтому я призываю всех рисковать, раскрепощаться и открывать новое внутреннее я. Присоединяйтесь к челленджу и начните действовать! Условия участия опубликованы на @ob_do_promo_ua. Добивайтесь успеха, становитесь лучше и выигрывайте подарки! главный приз - поездка в Германию ✈️ ?? Не откладывайте на потом. Действуйте!
Подписчики сравнили образ Каменских с американской певицей Бейонсе, и расхвалили цвет волос.
"Как Бейонсе", "Все подтянуто и выглядит очень даже сочно", "Помолодела лет на 15 реально!", "Очень эффектно!", "Блондинкой очень идет", - писали юзеры.
Ранее в Сети расхвалили фото Насти Каменских в экстравагантном образе.