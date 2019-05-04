"Любимая Настечка!": Потап посвятил трогательный стих Каменских в честь ее дня рождения

Потап нежно обратился к Насте Каменских / instagram.com/kamenskux

Известный продюсер и рэпер Потап трогательно поздравил украинскую поп-исполнительницу Настю Каменских с 32-м днем рождения.

Артист написал в честь торжества трогательный стих, и выложил его на своей странице в Instagram.

Потап назвал настю Независимой, мегаталантливой, но при этом скромной девушкой. Он также мило подписал стихотворение, показав эмоджи "От мишки к бриллианту".

Кто - то скажет завистливо

"Роковая женщина"

Да, она - независима,

Но при этом застенчива

Она мегаталантлива,

Но при этом скромна

Коренное - романтика

А глагол - влюблена

Под ногами поклонники

А под сценой фанаты

Грациозна и тоненька

Подпись к плакату

Ты одень свое

Ярко - весеннее платьечко

И дари всем нам счастье!

Любимая Настечка!

К слову, певица пока никак не отреагировала на такое трепетное поздравление.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Ранее Настя Каменских озадачила сеть пикантным фото в купальнике.