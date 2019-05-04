"Любимая Настечка!": Потап посвятил трогательный стих Каменских в честь ее дня рождения

Продюсер назвал певицу "грациозной и тоненько" и признался в любви.
Известный продюсер и рэпер Потап трогательно поздравил украинскую поп-исполнительницу Настю Каменских с 32-м днем рождения.
Артист написал в честь торжества трогательный стих, и выложил его на своей странице в Instagram.
Потап назвал настю Независимой, мегаталантливой, но при этом скромной девушкой. Он также мило подписал стихотворение, показав эмоджи "От мишки к бриллианту".
Кто - то скажет завистливо
"Роковая женщина"
Да, она - независима,
Но при этом застенчива
Она мегаталантлива,
Но при этом скромна
Коренное - романтика
А глагол - влюблена
Под ногами поклонники
А под сценой фанаты
Грациозна и тоненька
Подпись к плакату
Ты одень свое
Ярко - весеннее платьечко
И дари всем нам счастье!
Любимая Настечка!
К слову, певица пока никак не отреагировала на такое трепетное поздравление.
Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.
Ранее Настя Каменских озадачила сеть пикантным фото в купальнике.