"Все, окольцована": Настя Каменских тайно вышла замуж

Настя Каменских похвасталась кольцом / https://www.instagram.com/gg_project/

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, уверены фанаты, тайно сыграла свадьбу.

К такому выводу они пришли, увидев новое фото, которое певица выложила на своей странице в Instagram.

"#mood (настроение)", - написала артистка, сопроводив эмоджи чертика.

Поклонники расхвалили фото, особенно внимательные заметили кольцо на безымянном пальце артистки, решив, что она уже не помолвлена, а тайно вышла замуж. Избранником певицы называют известного продюсера Потапа: пару часто видят в неформальной обстановке, и фанаты считают, что они уже давно живут вместе.

"Все, окольцована", "Колечко то на безымянном пальчике", "К чему тут кольцо на правой руке?", "А колечко-то, на безымянном пальчике правой руки так и сияет", "Повезло лысому толстяку, ох повезло", - заметили фанаты.

Настя Каменских заинтриговала фанатов кольцом / https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее Настю Каменских обругали фанаты за очередное откровенное фото.