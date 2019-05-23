В день свадьбы Потап оригинально признался полуголой Каменских в любви и объяснил, почему прятал ее от всех

Потап оригинально признался Каменских в любви / MediaSole

Продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) официально, что у него роман с его экс-коллегой Настей Каменских. 23 мая пара играет свадьбу.

Потап выпустил клип на песню Константа, в которой объяснил причины, почему они с Настей так долго скрывали отношения.

"Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП", – признался певец.

Напомним, в СМИ просочилась информация, что Каменских и Алексей Потапенко сыграют свадьбу уже 23 мая, в четверг. После появления этой информации в пресс-службе певицы дали официальный ответ.

Кроме того, СМИ разузнали, кто же будет свидетельницей на свадьбе артистов.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились- Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.