"Свадьба Насти Каменских и Потапа": СМИ назвали имя свидетельницы

На свадьбе Насти Каменских и Алексея Потапенко свидетельницей будет экс-жена продюсера, выяснили журналисты / instagram.com/kamenskux

На свадьбе украинской певицы Насти Каменских (псевдоним NK) и продюсера, автора и исполнителя песен Алексея Потапенко (Потап) свидетельницей будет бывшая жена артиста Ирина Горовая.

После свадьбы Каменских и Потап отправятся в свадебное путешествие, пишет Clutch со ссылкой на источник.

По словам собеседника, перед свадьбой артисты усилили режим тренировок.

"…новоиспеченные супруги после мероприятия отправятся в свадебное путешествие в тот же день, а продлится их медовый месяц до 3-го июня", — отмечается в материале.

Ранее СМИ писали, что Настя Каменских и Алексей Потапенко поженятся 23 мая. В пресс-службе Каменских прокомментировали информацию о свадьбе, сказав, что в личной жизни певицы все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам.