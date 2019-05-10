"Свадьба Насти Каменских и Потапа": СМИ назвали имя свидетельницы

Артисты после свадьбы отправятся в путешествие, узнали журналисты.
На свадьбе украинской певицы Насти Каменских (псевдоним NK) и продюсера, автора и исполнителя песен Алексея Потапенко (Потап) свидетельницей будет бывшая жена артиста Ирина Горовая.
После свадьбы Каменских и Потап отправятся в свадебное путешествие, пишет Clutch со ссылкой на источник.
По словам собеседника, перед свадьбой артисты усилили режим тренировок.
"…новоиспеченные супруги после мероприятия отправятся в свадебное путешествие в тот же день, а продлится их медовый месяц до 3-го июня", — отмечается в материале.
Ранее СМИ писали, что Настя Каменских и Алексей Потапенко поженятся 23 мая. В пресс-службе Каменских прокомментировали информацию о свадьбе, сказав, что в личной жизни певицы все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам.