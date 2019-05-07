Свадьба Каменских и Потапа: озвучен официальный ответ / MediaSole

Представители известной певицы Насти Каменских (NK) прокомментировали новость о том, что Алексей Потапенко и Анастасия Каменских в конце мая этого года свяжут свои судьбы бракосочетанием.

В пресс-службе NK заявили, что Настя свою частную жизнь оберегает, пишет Viva.

"В личной жизни Каменских все хорошо, и это главное, что нужно знать ее поклонникам", – заявили представили певицы.

При этом у NK пообещали сделать официальное объявление, если будет повод.

Так что представители Каменских информацию о свадьбе, по сути, не опровергли, хоть и не сказали толком ничего конкретного.

Напомним, в день рождения Каменских Потап трогательно признался ей в любви в стихах.

Отметим, что Потапу и Насте уже давно приписывают роман, но в последнее время артисты подогревают интерес к себе общими фото, нежными посланиями в Instagram. Кроме того, пару "ловили" на совместном отдыхе, некоторые фанаты и вовсе считают, что знаменитости поженились: Каменских не раз показывала кольцо, похожее на обручальное, на безымянном пальце.

Впервые подтвердил отношения Потап в феврале этого года на съемках шоу "Лига Смеха". Потапа пригласили на сцену, где задали прямой вопрос: "Мутишь с Настей Каменских?", на который рэпер дал утвердительный ответ.