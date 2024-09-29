"Его отпускают": мать Зинченко о неожиданных деталях дела об убийстве Фарион

Елена Зинченко говорит, что знает, кто угрожает ее сыну.

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Появились новые данные о расследовании убийства ирины Фарион / колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

Никакого прямого подтверждения виновности Вячеслава Зинченко в убийстве языковеда Ирины Фарион нет, заявила его мать Елена Зинченко.

"Я вообще не понимаю, на каких основаниях его арестовали. Поэтому я даже возмущена. Парень в панамке не похож на моего сына. Тот парень более худощав, у него другое лицо. Все происходящее, эти суды — это незаконное решение", - подчеркнула она в комментарии ТСН.

В то же время мать Вячеслава Зинченко утверждает, что ее сына вообще не было в том районе Львова, где было совершено убийство Фарион и отрицает, что они были знакомы с языковедом.

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"Не знал (Фарион, - ред.) вообще. В Днепре мы далеки от этого. Если следствие будет честным и открытым, то оно докажет, что Слава невиновен. Тогда мы сможем доверять следствию, тогда скажу, что в нашей стране есть правосудие", - отметила она.

Елена Зинченко уточнила, что ее сын чувствует себя хорошо, он здоров и находится в отличной физической форме.

Вместе с тем она подтвердила, что ее сын опасается за свою жизнь, поэтому просит оставить его под стражей.

"Ему угрожал только один человек и мы знаем, кто это", - рассказала мать Вячеслава Зинченко.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, какой будет финал расследования, Елена Зинченко добавила: "Славика отпускают, это точно".

Убийство Ирины Фарион Убийство Ирины Фарион совершено 19 июля 2024 года в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика - ее ранил неизвестный в затылок с применением огнестрельного оружия.

В 23:30 по местному времени языковедка умерла в больнице.

Похороны Ирины Фарион состоялись 22 июля 2024 года.

25 июля в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве - Вячеслав Зинченко.

Сейчас парень находится под стражей, следствие считает его исполнителем преступления.

Следствие рассматривает две версии мотивов убийства: "общественная, политическая деятельность" и "личная неприязнь".

Утверждают, что убийца или его сообщник больше недели следил за домом, в котором жила Фарион, и тщательно спланировал нападение.

Убийство Фарион - что известно

Ранее сообщалось о том, что суд избрал меру пресечения подозреваемому. Вячеслава Зинченко будут содержать под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Отмечается, что по ходатайству Львовской областной прокуратуры Галицким райсудом г. Львов взят под стражу 18-летний житель г. Днепра, который подозревается в умышленном убийстве общественного деятеля, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион.

Ранее появились новые подробности об убийце Ирины Фарион. Вероятно, убийцей ученого Ирины Фарион был профессионал, который не впервые держал в руках оружие, рассказали изданию "Мы-Украина" источники в правоохранительных органах.

Напомним, во Львове стреляли в Ирину Фарион - она попала в больницу в критическом состоянии. Пуля попала в висо, по словам журналистки, стрелка видели соседи.

Позже стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Известный языковед, ученый и экс-нардеп Ирина Фарион погибла после огнестрельного ранения головы.

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