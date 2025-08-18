В Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный: в Сети пишут о покушении

Владелец транспортного средства получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-vzorvalsya-avtomobil-okrashennyy-pod-voennyy-v-seti-pishut-o-pokushenii-10690568.html Ссылка скопирована

Взрыв прогремел в Подольском районе Киева / Коллаж: Главред, фото: kyiv.npu.gov.ua

Кратко:

На Виноградаре взорвался автомобиль

По неподтвержденным данным, авто принадлежало военному

Полиция проводит расследование

В понедельник, 18 августа, в Подольском районе Киева прогремел взрыв. Пострадал один человек. Он получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

По информации Киевской городской военной администирации, сдетонировала взрывчатка в машине, окрашенной под военную.

видео дня

Незначительные повреждения получили несколько стоящих рядом авто.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Специалисты выясняют все возможные причины и мотивы инцидента.

В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве рассказали, что автомобиль, по предварительной информации, взорвался в результате детонации неизвестного устройства. Обстоятельства выясняются.

"Пострадал владелец транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы", — говорится в сообщении полиции.

Судя по опубликованным фото, взрыв произошел на парковке возле жилого дома.

В местных пабликах заявили, что взрывчатка сдетонировала в машине на парковке ЖК на улице Ивана Выговского в Подольском районе. Авто якобы принадлежит военному.

Скриншот t.me/kyivoperat

Официального подтверждения тому, что авто принадлежало именно военному, на момент публикации новости нет.

Как писал Главред, в Одессе 5 июля взорвался автомобиль. Известно, что в это время внутри находился мужчина. В СБУ взрыв авто в Киевском районе Одессы назвали попыткой теракта и уже открыли соответствующее уголовное производство.

4 апреля в Днепре в результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена. По данным СМИ, речь идет о главе Левобережной городской администрации Днепра Юрии Федько.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред