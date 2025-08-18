В Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный: в Сети пишут о покушении

Кратко:
- На Виноградаре взорвался автомобиль
- По неподтвержденным данным, авто принадлежало военному
- Полиция проводит расследование
В понедельник, 18 августа, в Подольском районе Киева прогремел взрыв. Пострадал один человек. Он получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.
По информации Киевской городской военной администирации, сдетонировала взрывчатка в машине, окрашенной под военную.
Незначительные повреждения получили несколько стоящих рядом авто.
В настоящее время на месте работают оперативные службы. Специалисты выясняют все возможные причины и мотивы инцидента.
В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве рассказали, что автомобиль, по предварительной информации, взорвался в результате детонации неизвестного устройства. Обстоятельства выясняются.
"Пострадал владелец транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы", — говорится в сообщении полиции.
Судя по опубликованным фото, взрыв произошел на парковке возле жилого дома.
В местных пабликах заявили, что взрывчатка сдетонировала в машине на парковке ЖК на улице Ивана Выговского в Подольском районе. Авто якобы принадлежит военному.
Официального подтверждения тому, что авто принадлежало именно военному, на момент публикации новости нет.
Как писал Главред, в Одессе 5 июля взорвался автомобиль. Известно, что в это время внутри находился мужчина. В СБУ взрыв авто в Киевском районе Одессы назвали попыткой теракта и уже открыли соответствующее уголовное производство.
4 апреля в Днепре в результате взрыва авто пострадал чиновник и его жена. По данным СМИ, речь идет о главе Левобережной городской администрации Днепра Юрии Федько.
