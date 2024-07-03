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Тест на дальтонизм: как по картинке определить ваше восприятие цвета

Сергей Кущ
3 июля 2024, 12:14
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Этот тест применим ко всем, так как он показывает, есть ли у вас дальтонизм в той или иной форме.
Тест на дальтонизм
Тест на дальтонизм / Фото: tips-and-tricks.co

Некоторые люди, страдающие дальтонизмом, даже никогда не осознавали, что видят вещи иначе, чем большинство людей. Проверить, есть ли у вас дальтонизм можно без специалиста не выходя из дома.

Секрет заключается в том, как вы воспринимаете цвета на конкретном тестовом изображении. Это может многое сказать о том, какое у вас зрение. Этот тест применим ко всем, так как он показывает, есть ли у вас дальтонизм в той или иной форме, пишет портал Tips and Tricks.

Что такое Tips and Tricks?

Tips and Tricks — один из крупнейших брендов в своей нише, входящий в состав голландской медиакомпании WeBlog Media. Веб-сайт и страница в Facebook посещают тысячи посетителей каждый день. Ресурс публикует лайфхаки и хитрости, которыми люди делятся в сети.

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Существуют различные типы дальтонизма, включая красно-зеленый, сине-желтый и полный дальтонизм.

На рисунке вы видите 6 кругов, на каждом из которых написано число. Проверьте сами, какие из них вы видите, и напишите, если вам трудно разглядеть число.

Слева вверху - Увидели ли вы число 15? Если нет, то, возможно, у вас красно-зеленая дальтония.

Вверху по центру - Вы увидели число 12? Все должны видеть это, даже если вы дальтоник

Справа вверху - Вы видели цифру 7? Большинство дальтоников не смогут увидеть это число.

Внизу слева - Вы увидели число 29? Если вы видите число 70, возможно, вы красно-зеленый дальтоник. Полные дальтоники не увидят ничего.

Внизу по центру - Вы видели число 26? Люди с красным дальтонизмом могут увидеть только цифру 6, а люди с зеленым дальтонизмом - только цифру 2.

Справа внизу - Вы ничего не увидели? Хорошо, потому что число не отображается.

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