Тест на дальтонизм: как по картинке определить ваше восприятие цвета

Некоторые люди, страдающие дальтонизмом, даже никогда не осознавали, что видят вещи иначе, чем большинство людей. Проверить, есть ли у вас дальтонизм можно без специалиста не выходя из дома.
Секрет заключается в том, как вы воспринимаете цвета на конкретном тестовом изображении. Это может многое сказать о том, какое у вас зрение. Этот тест применим ко всем, так как он показывает, есть ли у вас дальтонизм в той или иной форме, пишет портал Tips and Tricks.
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Существуют различные типы дальтонизма, включая красно-зеленый, сине-желтый и полный дальтонизм.
На рисунке вы видите 6 кругов, на каждом из которых написано число. Проверьте сами, какие из них вы видите, и напишите, если вам трудно разглядеть число.
Слева вверху - Увидели ли вы число 15? Если нет, то, возможно, у вас красно-зеленая дальтония.
Вверху по центру - Вы увидели число 12? Все должны видеть это, даже если вы дальтоник
Справа вверху - Вы видели цифру 7? Большинство дальтоников не смогут увидеть это число.
Внизу слева - Вы увидели число 29? Если вы видите число 70, возможно, вы красно-зеленый дальтоник. Полные дальтоники не увидят ничего.
Внизу по центру - Вы видели число 26? Люди с красным дальтонизмом могут увидеть только цифру 6, а люди с зеленым дальтонизмом - только цифру 2.
Справа внизу - Вы ничего не увидели? Хорошо, потому что число не отображается.
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