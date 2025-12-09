Укр
Читать на украинском
РФ может победить без оккупации: Тука предупредил о новой стадии давления Кремля

Анна Ярославская
9 декабря 2025, 12:46
Украина может повторить сценарии Беларуси и Грузии.
Георгий Тука, Путин
Георгий Тука объяснил, как Путин может победить без войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главные тезисы:

  • Путин может остановиться на текущей линии фронта и переключиться на "мягкую силу"
  • Война продолжится на дипломатическом, экономическом, информационном и финансовом фронтах
  • Кремль уже встраивает свои условия в "мирные планы"

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что даже в случае паузы на фронте Украина столкнется с угрозой возобновления российского влияния в политическом и информационном формате.

По его словам, в современном мире военная компонента определяет лишь 20% успеха, остальное зависит от "мягкой силы".

"Победа Москвы вовсе не означает, что Россия оккупирует всю Украину, потому что Путин может согласиться остановиться на нынешней линии фронта", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Он считает, что даже если активные боевые действия приостановятся, война на экономическом, финансовом, дипломатическом и информационном фронтах будет продолжаться и даже набирать обороты.

"Просто теперь будут вопить не "Путин, приди!", а "Мир любой ценой!", "Украина – нейтральная страна" и "Верните нам русский язык и русскую православную церковь!". Все это начинается уже сейчас. И недаром Путин начал проталкивать свои "хотелки" во всевозможные "мирные планы". Все это может закончиться установлением в Украине пророссийской власти, которая юридически не будет иметь признаков оккупации, но будет стопроцентно зависеть от "братского русского народа", - объяснил Тука.

В качестве примера он привел Беларусь.

"Разве она оккупирована Россией? Нет. Но вряд ли найдется хотя бы один вменяемый человек, который скажет, что Беларусь является суверенной и независимой страной. Другой пример – Грузия. Еще десять лет назад никто и представить не мог, что благодаря "мягкой силе" Грузия из демократического государства превратится в стадо пророссийских баранов", - сказал экс-глава Луганской ОВА.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением со стороны США. Вашингтон требует от него согласиться с крупными территориальными и другими уступками в мирном плане президента Дональда Трампа. По данным американского издания Axios, переговоры сосредоточилось на двух вопросах:

  • требовании России о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс (включая части, которые не контролирует РФ);
  • просьбе Украины о надежных гарантиях безопасности со стороны США для предотвращения будущей российской агрессии.

Вечером 7 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы согласился на "мирный план". При этом президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

8 декабря Зеленский заявил, что советники по национальной безопасности Украины и европейских стран продолжат работу над последней версией "мирного плана", которую планируют завершить уже во вторник.

Глава государства подтвердил, что американское предложение претерпело изменения: количество пунктов сократили с 28 до 20, а ключевые вопросы - территорий, послевоенного восстановления и гарантий безопасности - пока не решены.

Когда закончится война в Украине: что говорят в Раде

Как писал Главред, война России против Украины может завершиться до конца 2025 года или до марта 2026-го. Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

По его словам, не менял свою предыдущую позицию, озвученную еще в сентябре, относительно возможного завершения войны до конца 2025 года.

"Более того, то, что произошло: ультиматум и попытки быстро достичь какого-то результата, подтверждает, что я прав. Если уж такие действия происходят, то это свидетельствует о том, что наши американские партнеры хотят приложить максимум усилий для того, чтобы остановить войну", - отметил нардеп.

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Георгий Тука Владимир Путин новости Украины война России и Украины
