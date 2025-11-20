Укр
Комплексный план окончания войны - какое соглашение подпишет Украина с США

Юрий Берендий
20 ноября 2025, 23:32
Представители США заявили работу над всеобъемлющим планом прекращения боевых действий и дальнейшего подписания соответствующего соглашения с Украиной.
Комплексный план окончания войны - какое соглашение подпишет Украина с США
О чем Зеленский говорил с представителями США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

О чем говорится в материале:

  • Украина и США подпишут соглашение
  • В рамках переговоров с Зеленским обсуждались пути достижения мира

Министр Сухопутных войск США Дев Дрисколл и президент Владимир Зеленский во время встречи в четверг обсудили разработанный сторонами "комплексный план завершения войны". Об этом сказал руководитель пресс-службы министра Сухопутных войск США Дэйв Батлер, передает Европейская правда.

Батлер отметил, что Дрисколл и Зеленский провели разговор, посвященный согласованию общего видения путей достижения мира в Украине.

"Они договорились об агрессивном графике подписания. Сначала будет соглашение между США и украинцами", - добавил он.

Он уточнил, что речь идет о всестороннем плане прекращения боевых действий.

По словам спикера, президент Трамп направил представителей Департамента Сухопутных войск США, поскольку Соединенные Штаты с первых дней были партнерами Украины. Он подчеркнул, что американская миссия заключается в том, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину.

"И мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа", - резюмировал он.

С чем связана активизация США в вопросе окончания войны - мнение эксперта

Как писал Главред, политический аналитик Александр Кочетков отмечает, что США спешат с дипломатическими инициативами из-за осложнения ситуации на фронте. По его словам, Трампу докладывают о возможной опасности прорыва обороны, поэтому он стремится договориться уже сейчас и воплотить договоренности, о которых говорил с Путиным на Аляске. Если же линия обороны упадет, Кремль будет выдвигать значительно более жесткие требования, и все переговоры придется начинать сначала. Сейчас, по мнению Кочеткова, ситуация еще позволяет ограничиться только выходом Украины из Донбасса.

Мирный план США - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США подготовили 28-пунктный план урегулирования войны в Украине. Его текст обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко. В документе прописаны политические, безопасностные и экономические шаги для обеих сторон, подтверждается суверенитет Украины и предлагается заключить полное соглашение о ненападении между Украиной, Россией и европейскими странами.

По словам пресс-секретаря администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт, над этим детальным планом в США работали в течение последнего месяца.

В Офисе Президента Украины сообщили, что глава государства получил от американской стороны этот проект, который может стать важным шагом для усиления дипломатии и приближения прекращения войны.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

