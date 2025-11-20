Комплексный план окончания войны - какое соглашение подпишет Украина с США

О чем говорится в материале:
- Украина и США подпишут соглашение
- В рамках переговоров с Зеленским обсуждались пути достижения мира
Министр Сухопутных войск США Дев Дрисколл и президент Владимир Зеленский во время встречи в четверг обсудили разработанный сторонами "комплексный план завершения войны". Об этом сказал руководитель пресс-службы министра Сухопутных войск США Дэйв Батлер, передает Европейская правда.
Батлер отметил, что Дрисколл и Зеленский провели разговор, посвященный согласованию общего видения путей достижения мира в Украине.
"Они договорились об агрессивном графике подписания. Сначала будет соглашение между США и украинцами", - добавил он.
Он уточнил, что речь идет о всестороннем плане прекращения боевых действий.
По словам спикера, президент Трамп направил представителей Департамента Сухопутных войск США, поскольку Соединенные Штаты с первых дней были партнерами Украины. Он подчеркнул, что американская миссия заключается в том, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину.
"И мы здесь, чтобы убедиться, что это хороший план для украинского народа", - резюмировал он.
С чем связана активизация США в вопросе окончания войны - мнение эксперта
Как писал Главред, политический аналитик Александр Кочетков отмечает, что США спешат с дипломатическими инициативами из-за осложнения ситуации на фронте. По его словам, Трампу докладывают о возможной опасности прорыва обороны, поэтому он стремится договориться уже сейчас и воплотить договоренности, о которых говорил с Путиным на Аляске. Если же линия обороны упадет, Кремль будет выдвигать значительно более жесткие требования, и все переговоры придется начинать сначала. Сейчас, по мнению Кочеткова, ситуация еще позволяет ограничиться только выходом Украины из Донбасса.
Мирный план США - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, США подготовили 28-пунктный план урегулирования войны в Украине. Его текст обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко. В документе прописаны политические, безопасностные и экономические шаги для обеих сторон, подтверждается суверенитет Украины и предлагается заключить полное соглашение о ненападении между Украиной, Россией и европейскими странами.
По словам пресс-секретаря администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт, над этим детальным планом в США работали в течение последнего месяца.
В Офисе Президента Украины сообщили, что глава государства получил от американской стороны этот проект, который может стать важным шагом для усиления дипломатии и приближения прекращения войны.
О персоне: Александр Кочетков
Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.
