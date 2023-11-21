Что будет если не есть, а просто пить воду: фитнес-тренер развеял миф

Фитнес-тренер и эксперт по питанию рассказал, может ли вода заменить еду.

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Что будет если не есть, а просто пить воду / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, pexels

Хочешь есть - попей воды. Эту фразу в своей жизни слышал наверно каждый человек, однако работает ли это на самом деле - знают не все. Эксперт Дмитрий Глебов разобрался в этом вопросе и рассказал, есть ли в этом правда.

Можно ли водой убрать чувство голода

Перед тем, как разобраться в том, есть ли смысл пытаться перекрыть чувство голода водой, Дмитрий Глебов решил объяснить, как работают центры мозга и могут ли их сигналы путаться. По словам эксперта, человек действительно может путать сигналы о жажде и голоде, поскольку они находятся очень близко друг к другу.

"Вот вы хотите пить и проходите мимо какой-то пекарни. Вам сразу кажется, что вы хотите ест, однако на самом деле, вы всё же скорее испытваете жажду, а не голод", - говорит эксперт. видео дня

По той причине, что мозг работает именно так, Дмитрий Глебов советует для начала выпить стакан воды, когда вы испытали голод. Особенно, если вы не уделяете внимания водному балансу в своей жизни.

Также эксперт советует начать контролировать водный баланс на протяжении дня, и пронаблюдать, станет ли чувство голода наведываться в ваши дни реже, чем обычно.

Однако при этом не стоит задумываться, что будет если не есть, а просто пить воду, ведь человеку необходимо в день выпивать по 30 мл воды на один килограм веса тела.Если придерживаться этой нормы, то центры голода и жажды больше не будут путаться между собой.

Смотрите видео о том, может ли вода заменить еду:

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