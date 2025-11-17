Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

Россияне могут попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Кратко:

Пользуясь тем, что Украина сосредоточила основные силы на обороне Покровска, Россия захватывает территории на юго-востоке Украины, подвергая стратегически важные города Орехов и Гуляйполе риску окружения российскими войсками. Как пишет The Telegraph, сдерживание российского наступления на этом участке фронта имеет ключевое значение для защиты Запорожья.

Издание отмечает, что украинские войска все чаще перебрасываются дальше на север для укрепления Покровска, оставляя оборону на юго-восточном фронте более уязвимой для непрерывных российских атак.

"Согласно проукраинским картам, за шесть недель российские войска продвинулись в этом регионе примерно на 19 миль (30 км)", - отмечается в статье.

Как пишет The Telegraph, Россия более тихо завоевывает территории на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей, где оборона была относительно не приоритетной.

По данным американского Institute for the Study of War, российские войска могут попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока, стремясь ослабить оборону Украины, чтобы быстро продвинуться вперед с помощью тактики проникновения.

Москва нацелилась на местные линии снабжения и украинских операторов дронов и пытается воспользоваться ослабленными укреплениями Украины для массированных атак небольших групп.

Военный аналитик Майкл Кофман заявил, что, хотя все внимание приковано к Покровску, большая часть российского наступления происходит "юго-западнее, на границе Запорожья, Днепра и Донецка, и в последние недели ускорилась".

"Украинская оборона вокруг Гуляйполя выглядит все более разрозненной. Этот район, по-видимому, имеет меньший приоритет для России и Украины... Контратака в Покровске означает, что для стабилизации ситуации в других местах, таких как Запорожье, остается мало сил", - заявил он.

Однако он отметил, что российские войска продолжают "неэффективно действовать в тактическом плане", поскольку подразделения "заявляют о позициях и продвижениях, которые никогда не происходили".

При этом некоторые аналитики предполагают, что Россия продвигается вперед, пытаясь заставить Украину перебросить ресурсы в Запорожскую область, отвлекая их от Покровска.

Как писал Главред, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что враг будет использовать все возможные средства, чтобы взять Купянск, ведь это позволило бы перерезать логистику Сил обороны и получить контроль над железнодорожной веткой, которая тянется вдоль фронта от Харькова до Луганщины.

Благодаря этому российские войска могли бы гибче перебрасывать подразделения. Если же оккупанты сумеют захватить Купянск, они не будут останавливаться, а попытаются продвинуться к Купянску-Узловому, который расположен в 8 километрах. Именно этот населенный пункт является для них ключевой целью.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска на Гуляйпольском направлении усложнили ситуацию для Сил обороны Украины, однако украинские подразделения знают о намерениях противника и работают над тем, чтобы их сорвать. Об этом сообщил военный эксперт и боец Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, сейчас украинские силы активно пытаются нарушить логистические маршруты армии РФ на Запорожском направлении.

Силы обороны успешно бьют по путям снабжения врага вблизи Покровска в Донецкой области. По данным 7 корпуса ДШВ ВСУ, авиаударом была уничтожена дорога, соединяющая Селидово с Покровском.

Украинские войска оставили село Нововасильевское в Запорожской области и отошли на более выгодные позиции. Это решение приняли для сохранения жизни военнослужащих, сообщили в Силах обороны Юга.

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

