Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

Анкара открыта для обсуждения развертывания своих войск в Украине, но только при определенном условии.

Коротко о главном:

Анкара готова обсуждать развертывание своих войск в Украине

Но сначала должно быть прекращение огня между РФ и Украиной

Министерство обороны Турции заявило, что сначала должно быть достигнуто прекращение огня, прежде чем можно будет начать обсуждение возможного развертывания их войск в Украине.

Анкара заявила, что открыта для обсуждения такого развертывания, но только при условии определения его условий. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в состав сил могут войти французские, британские и турецкие солдаты.

Анкара, которая поддерживала дружеские связи как с Москвой, так и с Киевом во время войны, заявила, что открыта для обсуждения такого развертывания, но только при условии определения его условий.

"Сначала между Россией и Украиной должен быть установлен режим прекращения огня. После этого должна быть разработана структура миссии с четким мандатом, а также определен объем вклада каждой страны", - заявили в Министерстве обороны Турции.

Что звестно о развертывании иностранных войск в Украине

Как писал Главред, после подписания мирного соглашения в Украине будут развернуты так называемые силы обеспечения вне линий фронта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 25 ноября.

По его словам, развертывание произойдет не во время боевых действий, а уже в условиях достигнутого мирного соглашения, и предусматривает работу в таких городах, как Киев и Одесса.

Макрон отметил, что в контингент войдут британские, французские и турецкие военные, которые будут выполнять задачи по подготовке украинских подразделений и помогать в обеспечении безопасности ключевых объектов. Развертывание будет происходить в рамках межправительственной коалиции, а не под эгидой НАТО.

Согласится ли Украина на мирный план Трампа

Если Украина согласится на мирный план Трампа, то шанса на выживание просто не останется. Так считает ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий

"Надеюсь, что ни одна власть в Украине - ни коррумпированная, ни не коррумпированная, ни скомпрометированная, ни не скомпрометированная, ни популярная, ни не популярная - не согласится такое подписать. Несмотря на большое количество недостатков нашей власти она сопротивляется, сопротивляется и не соглашается на смертный приговор Украине", - подчеркнул он.

Подготовка мирного соглашения - последние новости

Как писал Главред, в Женеве состоялись переговоры делегаций Украины, США и ведущих европейских стран, где согласовали новый 19-пунктный план по прекращению войны. Впрочем, самые чувствительные политические вопросы Соединенные Штаты и Украина будут решать уже на уровне прямых встреч президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как указывает The Telegraph, по неподтвержденным данным, такая встреча может состояться на этой неделе в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что после переговоров с США в Женеве перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным. Чувствительные пункты плана будут обсуждаться во время личной встречи с президентом США.

Также известно, что в согласованной в Женеве обновленной версии американского плана завершения войны России против Украины установлено ограничение численности Вооруженных сил Украины до 800 тысяч военнослужащих. Киев согласился на установление такого лимита.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

