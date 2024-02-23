Посевной календарь на март 2024: когда начинать заниматься огородом

Факт влияния Луны на морские приливы и отливы научно подтвержден. Тем не менее, единственный спутник Земли также влияет на движение других жидкостей, включая соки растений. Даже мельчайшие семена реагируют на притяжение Луны. С древних времен люди заметили, что успешность посевов и урожай зависят от фаз Луны.
Существует простое руководство:
- В период растущей Луны следует сеять растения с плодоносящей надземной частью и обрезать кусты.
- На убывающей Луне рекомендуется сеять семена корнеплодов и пикировать рассаду.
- Во время полнолуния, новолуния, а также за день до и после них не рекомендуется проводить никаких работ по севу или пересадке растений.
Также заметна связь между развитием растений и положением Луны во время посева. Небо традиционно делится на 12 знаков зодиака. Дни, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, считаются благоприятными для садово-огородных работ. В то время как периоды, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея, не рекомендуется для посева, посадки, обрезки или пикирования растений.
Фазы в Луны в марте 2024
- Убывающая Луна: 1-9, 26-31 марта
- Новолуние: 10 марта
- Растущий Месяц: 11-24 марта
- Полнолуние: 25 марта
Благоприятные дни для посева в марте
Укоренение, пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание: 2, 30 марта.
Подкормка растений минеральными удобрениями и органикой: 15-17 марта.
Полив и опрыскивание растений: 23-25 марта.
Обрезка, пасынкование: 17, 23-24 марта.
Борьба с болезнями и вредителями: 19-24 марта.
Неблагоприятные дни для посева в марте
Посадка растений и посев семян запрещены 9, 10, 11, 25 марта.
Что садить в марте
- Помидоры: 13-14, 18-19 марта
- Огурцы: 13-14, 18-19 марта
- Зеленные культуры (кроме петрушки и сельдерея): 13-14, 18-19 марта
- Капуста: 13-14, 18-19 марта
- Бобовые: 12–15 марта
- Корнеплоды (в том числе семена картофеля): 1-6, 28-29 марта
- Лук: 3, 4, 8, 26 марта
- Чеснок: 1–6, 28–31 марта
Когда садить цветы в марте
- Однолетники: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта
- Двулетники и многолетники: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта
- Клубневые и луковичные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта
- Комнатные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта
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