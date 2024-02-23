УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Посевной календарь на март 2024: когда начинать заниматься огородом

Лидия Неплях
23 февраля 2024, 21:20
На убывающей Луне рекомендуется сеять семена корнеплодов.
Посевной календарь на март 2024
Посевной календарь на март 2024 / Коллаж Главред, фото flickr (jrm-art, Bureau of Land Management Oregon and Washington)

Факт влияния Луны на морские приливы и отливы научно подтвержден. Тем не менее, единственный спутник Земли также влияет на движение других жидкостей, включая соки растений. Даже мельчайшие семена реагируют на притяжение Луны. С древних времен люди заметили, что успешность посевов и урожай зависят от фаз Луны.

Существует простое руководство:

  • В период растущей Луны следует сеять растения с плодоносящей надземной частью и обрезать кусты.
  • На убывающей Луне рекомендуется сеять семена корнеплодов и пикировать рассаду.
  • Во время полнолуния, новолуния, а также за день до и после них не рекомендуется проводить никаких работ по севу или пересадке растений.

Также заметна связь между развитием растений и положением Луны во время посева. Небо традиционно делится на 12 знаков зодиака. Дни, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, считаются благоприятными для садово-огородных работ. В то время как периоды, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея, не рекомендуется для посева, посадки, обрезки или пикирования растений.

видео дня

Фазы в Луны в марте 2024

  • Убывающая Луна: 1-9, 26-31 марта
  • Новолуние: 10 марта
  • Растущий Месяц: 11-24 марта
  • Полнолуние: 25 марта

Благоприятные дни для посева в марте

Укоренение, пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание: 2, 30 марта.

Подкормка растений минеральными удобрениями и органикой: 15-17 марта.

Полив и опрыскивание растений: 23-25 марта.

Обрезка, пасынкование: 17, 23-24 марта.

Борьба с болезнями и вредителями: 19-24 марта.

Неблагоприятные дни для посева в марте

Посадка растений и посев семян запрещены 9, 10, 11, 25 марта.

Что садить в марте

  • Помидоры: 13-14, 18-19 марта
  • Огурцы: 13-14, 18-19 марта
  • Зеленные культуры (кроме петрушки и сельдерея): 13-14, 18-19 марта
  • Капуста: 13-14, 18-19 марта
  • Бобовые: 12–15 марта
  • Корнеплоды (в том числе семена картофеля): 1-6, 28-29 марта
  • Лук: 3, 4, 8, 26 марта
  • Чеснок: 1–6, 28–31 марта

Когда садить цветы в марте

  • Однолетники: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта
  • Двулетники и многолетники: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта
  • Клубневые и луковичные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта
  • Комнатные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь Лунный посевной календарь
Реклама

Главное за день

Помощь от США на 60$ млрд: в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом

Помощь от США на 60$ млрд: в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом

22:20 Мир
Изнурительные бои и высадка десанта: ВСУ про адскую стадию оборонительной операции

Изнурительные бои и высадка десанта: ВСУ про адскую стадию оборонительной операции

22:00 Украина
Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - Андрющенко

Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - Андрющенко

21:26 Мир
Все главные новости

Популярное

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе 16168

Потап и Каменских явились на красную дорожку в США не вместе

Из-за этого умерла Началова : подруга раскрыла диагноз Пугачевой 8605

"Из-за этого умерла Началова": подруга раскрыла диагноз Пугачевой

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы 7961

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт 6266

Гороскоп на завтра 24 февраля: Раку - сильное переживание, Весам - новый контракт

Последние новости

22:20

Помощь от США на 60$ млрд: в Украину прибыл лидер демократов с мощным сигналом

22:11

В России скончался еще один актер сериалов

22:00

Изнурительные бои и высадка десанта: ВСУ про адскую стадию оборонительной операции

21:40

Дом сгорел дотла: на Сумщине вражеский "Ланцет" убил семью из пяти человекФото

21:26

Российский самолет А-50 сбили благодаря мариупольским партизанам - АндрющенкоФото

Блокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – КульпаБлокада границ касается всего Евросоюза, решение проблемы стоит искать в Брюсселе – Кульпа
21:20

Посевной календарь на март 2024: когда начинать заниматься огородом

21:15

Польша получит 137 миллиардов евро: Еврокомиссия скоро примет важное решение

20:59

Бойцы армии Украины уничтожили новый А50У оккупантов: разведка раскрыла детали

20:55

"Горит камыш": в РФ опозорились заявлением и подтвердили падение А-50

Реклама
20:44

Самолет А-50: характеристики ликвидированного российского железа

20:17

Независимость Ингушетии и наказание России: в Раде приняли решение, детали

20:12

"Идем на болезненные компромиссы": Украина предложила Польше план деблокады границы

19:46

Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50Видео

19:36

"Будет поздно": Арахамия жалуется на проблемы с мобилизацией

19:28

Джоли показалась в шикарном образе блонд

19:17

РФ будет наступать на нескольких направлениях: эксперт дал прогноз на 2024 год

19:16

Как навсегда уничтожить сорняки во дворе: садоводы раскрыли действенный метод

19:15

Лунный календарь на 24 февраля: в какой сфере это один из лучших дней

19:10

Путина "обули" на Южном Кавказе: союзник России отвесил "пощечину" Кремлю

19:10

Страсти по Приднестровью: все сценариимнение

Реклама
19:09

"Мы видим откровенные провокации": встреча с правительством Польши на границе не состоялась

18:34

Гороскоп на март 2024 для Львов: кризис, трансформация и финансовое благополучиеВидео

18:34

Мощный ветер со скоростью 20 м/с: Украину накрывает штормовая погода

18:23

Десант уничтожается массово: ситуация возле Авдеевки резко меняется - Лиховий

18:19

Полнолуние и зеркальная дата в один день: что нельзя делать 24 февраля

18:19

КНДР передала Путину 1,5 млн снарядов: в ГУР раскрыли детали

18:09

"Не отмоешься": Киркорова "забросали камнями" после его появления на росТБ

17:59

Ему точно понравится: как оригинально записать парня или мужа в телефоне

17:54

"Снова готов петь русскоязычные хиты": Хлывнюк назвал впечатляющие условияВидео

17:35

"Украина не может наступать": боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону

17:20

"Завтра мы не можем": Шмыгаль с министрами приедет на границу с Польшей - Зеленский

17:11

Путинистку-изгнанницу Ивлееву затравили прямо на концерте

17:09

У НАТО новый план по Балтии: генерал Романенко оценил сценарий войны РФ и АльянсаВидео

16:52

У спатифиллума сохнут кончики листьев: девушка показала, как помочь цветку

16:48

Почему собака внезапно перестала есть: владельцам животных стоит бить тревогу

16:39

У РФ перевес, враг бросает в бой резервы: ВСУ на востоке срочно нужны боеприпасы

16:35

3 лучших способа растопить мед: каких методов следует избегать, чтобы сохранить пользу

16:31

РФ продвигается возле Авдеевки, враг мог захватить Степовое - BILD

16:30

Лечащий врач Миддлтон рассказал о состоянии принцессы

16:25

Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – ГетьманЭксклюзив

Реклама
16:18

F-16 скоро появятся в небе Украины: Дания назвала сроки передачи истребителей

15:55

Высыпанное зерно и взорванные на минах комбайны: что происходит на границе с Польшей

15:51

В Бельгии сделали заявление о сроках передачи F-16 Украине

15:47

РФ собирает на востоке мощный штурмовой "кулак": генерал ГУР назвал направление

15:40

"Издевались из-за песни": украинская певица хотела покончить жизнь самоубийством

15:20

ВСУ надо 3 компонента: латвийский генерал назвал единственный способ победить РФ

15:19

Нельзя относиться серьезно: Лорак высказалась по поводу хейта

15:14

"Группу уничтожают сразу": ситуация возле Авдеевки становится все жарче - 3 ОШБр

14:54

Плюсы небольшого роста у мужчин: на что они способны

14:53

Угроза массированного удара РФ 24 февраля: в ВСУ сделали важное предупреждение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять