Посевной календарь на март 2024: когда начинать заниматься огородом

На убывающей Луне рекомендуется сеять семена корнеплодов.

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Посевной календарь на март 2024 / Коллаж Главред, фото flickr (jrm-art, Bureau of Land Management Oregon and Washington)

Факт влияния Луны на морские приливы и отливы научно подтвержден. Тем не менее, единственный спутник Земли также влияет на движение других жидкостей, включая соки растений. Даже мельчайшие семена реагируют на притяжение Луны. С древних времен люди заметили, что успешность посевов и урожай зависят от фаз Луны.

Существует простое руководство:

В период растущей Луны следует сеять растения с плодоносящей надземной частью и обрезать кусты.

На убывающей Луне рекомендуется сеять семена корнеплодов и пикировать рассаду.

Во время полнолуния, новолуния, а также за день до и после них не рекомендуется проводить никаких работ по севу или пересадке растений.

Также заметна связь между развитием растений и положением Луны во время посева. Небо традиционно делится на 12 знаков зодиака. Дни, когда Луна находится в знаках Рака, Скорпиона, Тельца и Рыб, считаются благоприятными для садово-огородных работ. В то время как периоды, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея, не рекомендуется для посева, посадки, обрезки или пикирования растений.

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Фазы в Луны в марте 2024

Убывающая Луна : 1-9, 26-31 марта

: 1-9, 26-31 марта Новолуние : 10 марта

: 10 марта Растущий Месяц : 11-24 марта

: 11-24 марта Полнолуние: 25 марта

Благоприятные дни для посева в марте

Укоренение, пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание: 2, 30 марта.

Подкормка растений минеральными удобрениями и органикой: 15-17 марта.

Полив и опрыскивание растений: 23-25 марта.

Обрезка, пасынкование: 17, 23-24 марта.

Борьба с болезнями и вредителями: 19-24 марта.

Неблагоприятные дни для посева в марте

Посадка растений и посев семян запрещены 9, 10, 11, 25 марта.

Что садить в марте

Помидоры: 13-14, 18-19 марта

13-14, 18-19 марта Огурцы: 13-14, 18-19 марта

13-14, 18-19 марта Зеленные культуры (кроме петрушки и сельдерея): 13-14, 18-19 марта

13-14, 18-19 марта Капуста: 13-14, 18-19 марта

13-14, 18-19 марта Бобовые: 12–15 марта

12–15 марта Корнеплоды (в том числе семена картофеля): 1-6, 28-29 марта

1-6, 28-29 марта Лук: 3, 4, 8, 26 марта

3, 4, 8, 26 марта Чеснок: 1–6, 28–31 марта

Когда садить цветы в марте

Однолетники: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта

1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта Двулетники и многолетники: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта

1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта Клубневые и луковичные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта

1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта Комнатные растения: 1-2, 18-19, 23-24, 26-29 марта

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