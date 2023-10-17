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Женщина вырастила кабачки дома зимой — теперь она делает так каждый год

Сергей Кущ
17 октября 2023, 13:23 обновлено 17 октября, 13:23
Оказывается, вырастить кабачок в горшке не так уж и сложно.
Как вырастить кабачок в горшке
Как вырастить кабачок в горшке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Кабачок - очень полезный овощ, но летом он настолько доступный, что временами не знаешь, как его уже использовать. Зимой же хочется попробовать его очень сильно, но вырастить его трудно.

Женщина приняла вызов и решила вырастить кабачок зимой. Результатом она поделилась на своем YouTube-канале.

Оказывается, выращивать кабачки дома зимой не сложнее, чем огурцы. Для начала вам нужно выбрать самоопыляемые сорта.

Для того чтобы кабачок вырос компактным и завязал много некрупных плодов, достаточно горшка 5 л, но если хотите, чтобы у растения были силы на развитие крупного плода, то горшок потребуется 10-15 л.

Как вырастить кабачок
Как вырастить кабачок / скриншот с видео

Для успешного роста кабачку не нужны специальные подкормки или необычный грунт, но требуется регулярное увлажнение и освещение 15 ч. в сутки с помощью полноспектральных фитоламп.

Смотрите видео о том, как вырастить кабачок в домашних условиях зимой

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