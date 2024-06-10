Вкусно и полезно: как сделать пастилу дома - невероятно простой рецепт

Пастила - это лакомство, которое способно улучшить здоровье, повысить настроение и наполнить организм витаминами.

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Как сделать пастилу дома / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Пастила - это нежный десерт, который прекрасно сохраняет вкус и аромат фруктов. Она получила большую популярность по всему миру, поскольку имеет простой и полностью натуральный состав. Поэтому мы собрали для вас несколько советов, как сделать пастилу дома, чтобы порадовать родных.

Что нужно для изготовления пастилы

Чтобы сделать пастилу, вам понадобятся фрукты (это могут быть яблоки, клубника, груша, черника или другие), вода, сахар (по желанию), блендер, сушилка или духовая печь.

Как приготовить пастилу из яблок

Интересным и полезным рецептом приготовления пастилы поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

яблоки - 1 кг;

вода - 250 мл.

Вымойте 1 кг яблок, разрежьте, уберите косточки и нарежьте большими произвольными кусочками.

Выложите яблоки в кастрюлю и залейте 250 мл воды. Варите на небольшом огне, пока яблоки не размякнут, а вода не выкипит. Включите духовку разогреваться до 100 градусов.

Перебейте яблоки блендером до однородного состояния. Блендер с чашей даст более однородную консистенцию, поэтому лучше использовать его.

Застелите противень пергаментом, выложите на него пюре и распределите по всей поверхности.

Выпекайте или скорее высушивайте пастилу в течение 8-10 часов - она должна быть полностью сухой. Важно: сушить пастилу нужно в духовке с приоткрытой дверцей, чтобы влага испарялась.

Готовую пастилу скрутите в трубочки и нарежьте на желаемые кусочки.

Смотрите видео, как делают пастилу:

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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