Такой корочки вы еще не видели: рецепт нежнейших фрикаделек в сметанном соусе за 40 минут

Сделать фрикадельки можно с абсолютно любого фарша, а получится ровно то же самое.

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Фрикадельки в сметанном соусе / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (recepti_wow)

Когда за окном наступает холодное время года и душа просит уютной, сытной пищи, фрикадельки в сметанном соусе становятся настоящим спасением. Этот рецепт приготовления нежных и ароматных мясных шариков готовить удивительно просто.

Фрикадельки в сметанном соусе на сковороде - рецепт

Інгредієнти:

фарш куриный/измельченное куриное филе - 400 г

яйца - 1 шт

панировочные сухари - 20 г

лук - 1/2 шт

чеснок - 2 зубчика

соль, перец, специи для курицы - по вкусу

сметана - 5 ст л (можно заменить на сливки)

вода - 200-250 мл

лук - 1 шт

морковь - 1/2 шт

перец сладкий - 1/2 шт

соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри - по вкусу

растительное масло - для жарки

Приготування: Натираем на терке лук и чеснок. Добавляем к куриному фаршу панировочные сухари, специи, лук и чеснок. Формируем фрикадельки, для этого можно их закинуть в морозилку на 20 мин. Обжариваем до готовности на растительном масле, постоянно мешая. Убираем в сторону. Тут же обжариваем овощи до золотистости. Добавляем муку, сметану, смешанную с водой, или сливки, специи. Возвращаем фрикадельки. Посыпаем зеленью и можно подавать к столу.

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Смотрите, как сделать фрикадельки из готового фарша:

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