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Такой корочки вы еще не видели: рецепт нежнейших фрикаделек в сметанном соусе за 40 минут

Лидия Неплях
20 октября 2023, 08:56 обновлено 20 октября, 08:56
Сделать фрикадельки можно с абсолютно любого фарша, а получится ровно то же самое.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Фрикадельки в сметанном соусе
Фрикадельки в сметанном соусе / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (recepti_wow)

Когда за окном наступает холодное время года и душа просит уютной, сытной пищи, фрикадельки в сметанном соусе становятся настоящим спасением. Этот рецепт приготовления нежных и ароматных мясных шариков готовить удивительно просто.

Фрикадельки в сметанном соусе на сковороде - рецепт

Інгредієнти:

  • фарш куриный/измельченное куриное филе - 400 г
  • яйца - 1 шт
  • панировочные сухари - 20 г
  • лук - 1/2 шт
  • чеснок - 2 зубчика
  • соль, перец, специи для курицы - по вкусу
  • сметана - 5 ст л (можно заменить на сливки)
  • вода - 200-250 мл
  • лук - 1 шт
  • морковь - 1/2 шт
  • перец сладкий - 1/2 шт
  • соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри - по вкусу
  • растительное масло - для жарки

Приготування: Натираем на терке лук и чеснок. Добавляем к куриному фаршу панировочные сухари, специи, лук и чеснок. Формируем фрикадельки, для этого можно их закинуть в морозилку на 20 мин. Обжариваем до готовности на растительном масле, постоянно мешая. Убираем в сторону. Тут же обжариваем овощи до золотистости. Добавляем муку, сметану, смешанную с водой, или сливки, специи. Возвращаем фрикадельки. Посыпаем зеленью и можно подавать к столу.

видео дня

Смотрите, как сделать фрикадельки из готового фарша:

@recepti_wow Фрикадельки в сметанном соусе ? Как вам рецепт? Будете пробовать? Тебе понадобится: Фарш куриный/измельченное куриное филе - 400 гр Яйца - 1 шт Панировочные сухари - 20 гр Лук - 1/2 шт Чеснок - 2 зубчика Соль, перец, специи для курицы - по вкусу Сметана - 5 ст л (можно заменить на сливки) Вода - 200-250 мл Лук - 1 шт Морковь - 1/2 шт Перец сладкий - 1/2 шт Соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри - по вкусу Раст. масло - для жарки Этапы приготовления: 1️⃣. К куриному фаршу добавляем яйцо, лук, чеснок (натертые), панировочные сухари, специи. Формируем фрикадельки (я закинул в морозилку на 20 мин). 2️⃣. Обжариваем до готовности на растительном масле, постоянно мешая. Убираем в сторону. 3️⃣. Тут же обжариваем овощи до золотистости. Добавляем муку, сметану смешанную с водой или сливки. Специи. Возвращаем фрикадельки. Посыпаем зеленью и можно подавать, это очень вкусно, обязательно попробуйте приготовить! ?ням #фрикадельки#котлеты#рецепты#соус#подлива#фрикаделькі#фрикаделькирецепт#фрикаделькивсоусе#соусы#соусрецепт#мясо#мяско#сметана♬ original sound - Рецепты

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