Такой корочки вы еще не видели: рецепт нежнейших фрикаделек в сметанном соусе за 40 минут

Когда за окном наступает холодное время года и душа просит уютной, сытной пищи, фрикадельки в сметанном соусе становятся настоящим спасением. Этот рецепт приготовления нежных и ароматных мясных шариков готовить удивительно просто.
Фрикадельки в сметанном соусе на сковороде - рецепт
Інгредієнти:
- фарш куриный/измельченное куриное филе - 400 г
- яйца - 1 шт
- панировочные сухари - 20 г
- лук - 1/2 шт
- чеснок - 2 зубчика
- соль, перец, специи для курицы - по вкусу
- сметана - 5 ст л (можно заменить на сливки)
- вода - 200-250 мл
- лук - 1 шт
- морковь - 1/2 шт
- перец сладкий - 1/2 шт
- соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри - по вкусу
- растительное масло - для жарки
Приготування: Натираем на терке лук и чеснок. Добавляем к куриному фаршу панировочные сухари, специи, лук и чеснок. Формируем фрикадельки, для этого можно их закинуть в морозилку на 20 мин. Обжариваем до готовности на растительном масле, постоянно мешая. Убираем в сторону. Тут же обжариваем овощи до золотистости. Добавляем муку, сметану, смешанную с водой, или сливки, специи. Возвращаем фрикадельки. Посыпаем зеленью и можно подавать к столу.
Смотрите, как сделать фрикадельки из готового фарша:
@recepti_wow Фрикадельки в сметанном соусе ? Как вам рецепт? Будете пробовать? Тебе понадобится: Фарш куриный/измельченное куриное филе - 400 гр Яйца - 1 шт Панировочные сухари - 20 гр Лук - 1/2 шт Чеснок - 2 зубчика Соль, перец, специи для курицы - по вкусу Сметана - 5 ст л (можно заменить на сливки) Вода - 200-250 мл Лук - 1 шт Морковь - 1/2 шт Перец сладкий - 1/2 шт Соль, сахар, перец, специи для курицы, немного карри - по вкусу Раст. масло - для жарки Этапы приготовления: 1️⃣. К куриному фаршу добавляем яйцо, лук, чеснок (натертые), панировочные сухари, специи. Формируем фрикадельки (я закинул в морозилку на 20 мин). 2️⃣. Обжариваем до готовности на растительном масле, постоянно мешая. Убираем в сторону. 3️⃣. Тут же обжариваем овощи до золотистости. Добавляем муку, сметану смешанную с водой или сливки. Специи. Возвращаем фрикадельки. Посыпаем зеленью и можно подавать, это очень вкусно, обязательно попробуйте приготовить! ?ням #фрикадельки#котлеты#рецепты#соус#подлива#фрикаделькі#фрикаделькирецепт#фрикаделькивсоусе#соусы#соусрецепт#мясо#мяско#сметана♬ original sound - Рецепты
Больше рецептов:
- Участница "Мастер Шеф" показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты
- Как в детском саду: всего 3 ингредиента, чтобы приготовить пышный омлет на сметане на всю семью
- Гости будут просить дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, Пошаговое приготовление