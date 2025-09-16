"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Алла Пугачева сделала новое заявление после реакции на интервью Катерине Гордеевой.

https://glavred.info/starnews/mne-luchshe-uyti-pugacheva-sdelala-rezkoe-zayavlenie-posle-intervyu-10698692.html Ссылка скопирована

Пугачева сделала заявление / Коллаж Главред, фото Instagram/alla_orfey

Кратко:

Что сказала Пугачева

Как реагируют ее поклонники в соцсетях

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину и открыто заговорила об этом резонансном интервью с Катериной Гордеевой, сделала резкое заявление.

На своей странице в Instagram, по прошествии нескольких дней и огромного количества комментариев относительно интервью, Пугачева написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь".

видео дня

Певица оставила комментарии открытыми к своему посту, где снова получила огромную волну поддержки от поклонников и фанатов.

К ней в комментарии заглянула украинская певица Наталья Могилевская. "А кто-то заплачет быть может… Благодарю Бога за Вас", - написала она.

Могилевская прокомментировала пост Пугачевой / Скриншот Instagram/alla_orfey

Также прокомментировала новый пост Пугачевой российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддержала нападения России на Украину.

"Алла Борисовна, да делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать", - добавила она.

Татьяна Лазарева прокомментировала пост Пугачевой / Скриншот Instagram/alla_orfey

Резонансное интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой после нескольких лет молчания.

В интервью она рассказывала о своих мужьях, своей семье,о цензуре в СССР, а также о том, как сейчас относится к России и почему она выехала со своей террористической Родины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что в России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Ранее также Пугачева сообщила о том, что ее брак с путинистом Филиппом Киркоровым "организовала" умирающая мать артиста Виктория.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред