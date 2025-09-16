"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Кратко:
Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину и открыто заговорила об этом резонансном интервью с Катериной Гордеевой, сделала резкое заявление.
На своей странице в Instagram, по прошествии нескольких дней и огромного количества комментариев относительно интервью, Пугачева написала: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь".
Певица оставила комментарии открытыми к своему посту, где снова получила огромную волну поддержки от поклонников и фанатов.
К ней в комментарии заглянула украинская певица Наталья Могилевская. "А кто-то заплачет быть может… Благодарю Бога за Вас", - написала она.
Также прокомментировала новый пост Пугачевой российская актриса Татьяна Лазарева, которая не поддержала нападения России на Украину.
"Алла Борисовна, да делайте что хотите, а мы просто будем наблюдать", - добавила она.
Резонансное интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой
Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой после нескольких лет молчания.
В интервью она рассказывала о своих мужьях, своей семье,о цензуре в СССР, а также о том, как сейчас относится к России и почему она выехала со своей террористической Родины.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
