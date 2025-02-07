Быстро и без разводов: как убрать известковый налет со стенок душевой кабины

Удалить известковый налет в душе можно с помощью двух натуральных средств.

https://glavred.info/lifehack/bystro-i-bez-razvodov-kak-ubrat-izvestkovyy-nalet-so-stenok-dushevoy-kabiny-10637741.html Ссылка скопирована

Известковый налет в душе / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему известковый налет появляется в душе

Как его убрать домашними средствами

Известковый налет, который образуется из-за жесткой воды, часто можно заметить в душевых кабинах. Кроме того, его трудно удалить, что расстраивает многих хозяек.

Главред решил разобраться, как быстро удалить известковый налет в душевой кабине.

видео дня

Средство для мытья душевой кабины

Один из лучших способов полностью предотвратить образование известкового налета - использовать два натуральных средства, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Речь идет именно о белом уксусе и пищевой соде, пишет express.co.uk.

Нужно смешать равные части уксуса и воды в бутылке. Распылить по дверце душевой кабины и оставить на 10-15 минут. Когда время выйдет, обработанный участок нужно протереть.

В то же время, пищевая сода прекрасно подходит для сложных пятен. Нужно сделать пасту с небольшим количеством воды, нанести её на известковый налет и дать ей постоять, прежде чем оттирать пятна.

"Используйте мягкие круговые движения во время чистки, чтобы избежать царапин на поверхности, обращайтесь с ней так же, как с любой другой деликатной работой", - посоветовали эксперты.

Как убрать разводы на стеклянной двери душевой кабины

Эксперт по уборке Маниш Джайн утверждает, что лимонный сок и черный чай могут удалить известковый налет и придать душевому стеклу "покрытие без разводов".

"Лимон и уксус можно смешать, чтобы создать экономически эффективный моющий спрей. После смешивания нанесите спрей на стекло, оставьте на 10 минут и протрите чистой сухой тряпкой. Кроме того, для удаления разводов можно использовать пакетики черного чая. Дайте жидкости остыть и используйте её для протирания поверхностей перед полировкой сухой тканью. Пакетики чая содержат вещества, которые расщепляют мыло", - подчеркнул он.

Также следует избегать использования абразивных скребков на душевых кабинах, поскольку они могут поцарапать стекло.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Express.co.uk? Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред