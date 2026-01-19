Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

Знание этих факторов может помочь вам снизить стресс, улучшить поведение и укрепить связь с вашим пушистым другом.

https://glavred.info/dim/koshki-eto-nenavidyat-6-neochevidnyh-veshchey-kotorye-razdrazhayut-ih-bolshe-vsego-10733606.html Ссылка скопирована

От чего раздражаются кошки / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главное из новостей:

видео дня

Ветеринары назвали шесть незаметных триггеров, раздражающих кошек

Большинство из них владельцы не замечают, но они вызывают у животных стресс и тревожность

Внимательность к этим факторам помогает улучшить поведение питомца

Многие владельцы убеждены, что прекрасно понимают своих кошек, однако специалисты отмечают: значительная часть кошачьего недовольства остается незамеченной.

Эксперты по поведению животных, опрошенные порталом ParadePets, выделили шесть распространенных ситуаций, которые могут вызвать у кошек стресс и даже агрессию. Знание этих триггеров помогает уменьшить напряжение и укрепить доверие между человеком и животным.

1. Резкие изменения в жизни

Кошки — сторонники стабильности. Ветеринар Эйми Уорнер объясняет, что даже незначительные изменения в рутине могут выбить животное из равновесия. Переезд, новые люди в доме или перестановка мебели часто провоцируют замкнутость, тревожность или нежелательное поведение.

2. Одежда, которая кажется "милой" только людям

Несмотря на популярность костюмов для домашних любимцев, большинство кошек воспринимают одежду как дискомфорт. По словам Уорнер, она нарушает естественное равновесие и мешает ориентироваться в пространстве. Даже если кошка терпит свитер несколько минут, это не значит, что ей приятно.

3. Контакт с липкими поверхностями

Чистоплотность — часть кошачьей природы. Любая липкость на лапах вызывает у животного панику и желание немедленно убежать. Именно поэтому владельцы иногда используют двусторонний скотч, чтобы отучить кота от нежелательных мест — и это работает только потому, что кошки искренне ненавидят такие ощущения.

4. Прикосновения к хвосту

Хвост - одна из самых чувствительных зон кошачьего тела. Он помогает животному выражать эмоции и сохранять баланс. Внезапное хватание или поглаживание хвоста кошки часто воспринимают как угрозу, что может спровоцировать резкую реакцию.

5. Громкие звуки рядом

Кошачий слух значительно острее человеческого. Ветеринар Джули Хант отмечает, что звуки, которые нам кажутся просто громкими, для кота могут быть оглушительными. Поэтому во время грозы, ремонта или громкой музыки животные инстинктивно ищут укрытие.

6. Резкие запахи

Обоняние у кошек настолько чувствительно, что сильные ароматы — от бытовой химии до ароматизированного наполнителя — могут вызвать у них отвращение. Хант подчеркивает: то, что человеку кажется приятным запахом, для кошки может быть настоящим раздражителем.

Почему это важно

Специалисты напоминают, что внимательность к мелочам помогает избежать стресса у животного и улучшить его поведение. Понимание кошачьих "невидимых" сигналов — ключ к гармоничному сосуществованию.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ParadePets ParadePets — это онлайн-ресурс, посвященный животным, в частности домашним питомцам. На сайте можно найти информацию об уходе за животными, советы по воспитанию, интересные факты о различных видах животных, а также новости и истории, связанные с домашними питомцами. ParadePets часто публикует материалы, которые могут быть полезны для владельцев животных, а также интересны для любителей животных в целом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред