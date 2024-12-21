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"Будет требовать все и сразу": Эйдман раскрыл истинные планы Путина в отношении Украины

Руслана Заклинская
21 декабря 2024, 21:15
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Российскому диктатору выгодно заморозить войну, но он не станет этого делать в надежде на дальнейшее продвижение своих войск, считает Эйдман.
'Будет требовать все и сразу': Эйдман раскрыл истинные планы Путина в отношении Украины
Путин не пойдет на замораживание войны, он хочет капитуляции Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Эйдмана:

  • Путину выгодно замораживание войны, но он не пойдет на это
  • Стратегия Путина - достичь капитуляции Украины с помощью ультиматумов
  • Идея Дональда Трампа - добиться перемирия между Украиной и Россией без предварительных условий

России выгодно замораживание войны, но российский диктатор Владимир Путин не пойдет на это. Лидер РФ верит в постепенное продвижение своих войск и надеется с помощью ультиматумов добиться капитуляции Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман.

Эйдман отметил, что, с одной стороны, Кремль мог бы воспользоваться паузой в войне для перегруппировки сил и укрепления своих позиций. С другой стороны, Владимир Путин не действует по логике рационального игрока. Он действует, исходя из "безумных имперских "тараканов", которые живут в его голове и которых он периодически достает из своей черепной коробки и демонстрирует миру".

"Безусловно, Путину сейчас выгодно заморозить войну, но он на это не пойдет. А не пойдет потому, что он - маньяк: зачем ему замораживать конфликт, если российские войска медленно, но продвигаются. Путин надеется, что он и дальше будет продавливать фронт. При этом он и его окружение будут сыпать ультиматумами: Украина должна отдать четыре области, Украина должна то, Украина должна это", - подчеркнул эксперт.

По его словам, Дональд Трамп планирует достичь перемирия между Россией и Украиной без предварительных условий. По мнению Эйдмана, такая идея противоречит стратегии Кремля. Путин надеется с помощью ультиматумов заставить Украину капитулировать.

"Требование отдать четыре украинские области России - это и есть капитуляция. Зеленский после такого не удержится у власти, в Украине начнется хаос - и тогда Путин возьмет Украину голыми руками", - предположил он.

Эйдман провел параллель с событиями 1938 года, когда Чехословакия по Мюнхенскому договору была вынуждена передать Судетскую область Германии. Это привело к политическому хаосу, капитуляции Чехословакии и установлению нацистского контроля над страной.

"Примерно такую же историю хотел бы провернуть Путин в отношении Украины. Но Путин слишком негибкий, неразумный, упрямый, неадекватный, учитывая "тараканов" в его голове, поэтому он будет требовать все и сразу. И пока все идет именно к этому", - добавил публицист.

Смотрите видео чата с Игорем Эйдманом:

Вопрос переговоров Украины и РФ - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина пока не имеет достаточных ресурсов для полного освобождения оккупированных территорий. По его словам, дипломатическое давление западных партнеров может заставить Россию пойти на переговоры.

Спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог сообщил, что обе стороны войны демонстрируют готовность к мирному диалогу.

США также рассматривают возможность привлечения Китая к процессу переговоров. Советник Белого дома Джейк Салливан заявил, что идея новоизбранного президента Трампа об участии Китая имеет определенный потенциал, но важно, чтобы Пекин не диктовал условий и не доминировал в роли посредника.

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Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая российская империя?"
Игорь Эйдман - автор многих публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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