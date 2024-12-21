"Пытается "помножить на ноль": как Трамп может дожать Путина – прогноз

Если Дональд Трамп почувствует подвох, он может заставить Владимира Путина пойти на его условия, говорит Игорь Эйдман.

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Появился прогноз переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

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Новый президент США может заставить Путина пойти на его условия

Трамп говорит, что президент США должен быть главным

Социолог, публицист и автор книг Игорь Эйдман прокомментировал вопрос о перспективах вероятных переговоров избранного президентом США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что Трамп рассердится и скажет: "А кто, вообще, главный в этом мире?". Трамп ведь постоянно твердит, что Америка должна быть великой, а президент США, соответственно, главным. А тут какой-то Путин пытается "помножить на ноль" американского президента", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Эксперт говорит, что, если Трамп почувствует подвох, он может заставить Путина пойти на его условия.

"Так что Трамп может обидеться (а он человек обидчивый, с невероятным самомнением), и это было бы идеально. Тогда он начнёт вредить Путину или предпримет действия, которые заставят Путина пойти на его условия. Честно говоря, я надеюсь именно на это", - не исключает Эйдман.

Смотрите видео - чат с Игорем Эйдманом:

Ранее сообщалось о том, что Трамп встретится с Путиным. Трамп не хочет выглядеть слабым, а Путин настроен максималистски, поэтому надежд на мирное соглашение мало.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев и Москва "готовы к переговорам", говорил специальный представитель администрации Трампа по Украине и России Кит Келлог. Как полагает чиновник будущей команды Трампа, новый президент США способен остановить войну.

Вопрос о мирных переговорах следует задавать России, а не Украине, сказал представитель украинского МИД Георгий Тихий. Если Москва не хочет мира, нужно ее к этому принудить, сообщал Главред.

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Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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